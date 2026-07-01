Жегата огъна релсите по бул. "България", спешен ремонт спира трамваи 7 и 27

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Деформация на релсовия път по бул. "България", която се е засилила вследствие на високите температури, налага спешен ремонт. Той ще засегне движението на трамвайните линии 7 и 27, а дейностите ще се извършат през нощта, за да се минимизират затрудненията в движението. Това съобщиха от Столичната община.

От 22:00 ч. на 1 юли (сряда) до 05:00 ч. на 2 юли (четвъртък), ще бъде преустановено движението на трамваите по бул. "България". Там ще се извърши неутрализация на участък от релсовия път.

За да се осигури придвижването на гражданите, ще бъде въведена следната организация: след 22:00 часа на 1 юли маршрутът на трамвайните линии ще бъде от Централна ж.п. гара до ж.к. „Иван Вазов".

Осигурява се временна заместваща автобусна линия №7ТМ, която ще обслужва пътниците по маршрута на засегнатите линии. Тя ще се движи по следния маршрут: от Национален исторически музей до Национален дворец на културата, както следва: от начална спирка с код 1464 „НИМ" на Околовръстен път, по Околовръстен път, наляво по бул. "България", бул. "Витоша", надясно по бул. "Пенчо Славейков", бул. "България", обратен завой на кръстовището с бул. "Черни връх", бул. „Пенчо Славейков", по бул. „Витоша" и по бул. "България" по маршрута до Национален исторически музей до спирка с код 2458 „НИМ" за автобусна линия № 304 в локалното пътно платно на Околовръстен път.

Прекачването между трамвай 7 и 27 и заместващата автобусна линия ще се осъществява на спирките в обхвата на кръстовището на булевардите "Пенчо Славейков" и "Витоша".

Автобусите ще спират и на следните спирки:

начална с код 1464 "НИМ" на Околовръстен път за автобусни линии № 63, 111 и 304;

"Кв. Манастирски ливади" с кодове 0866 и 0868;

"Ж.к. Бокар" с кодове 2688 и 2689;

с кодове 2206 и 2213 "Ул. Тодор Каблешков";

временна спирка с кодове 6233 и 6226 "Ж.к. Мотописта" в района на трамвайната спирка;

"Бул. Гоце Делчев" с кодове 0308 и 0314;

"Площад Ручей" с кодове 1301 и 1306;

"Бул. Акад. Иван Ев. Гешов" с кодове 0268 и 0275;

"ПГД Елисавета Вазова" с кодове 1736 и 1739;

временна спирка с код 6229 "Бул. "Пенчо Славейков" на бул. "Пенчо Славейков" на 30 метра от десния завой от бул. "Витоша" в посока бул. "Черни връх";

трамвайната спирка с код 0356 "Бул. Пенчо Славейков" на бул. "Витоша" в посока НИМ, като автобусите се движат по трамвайното платно;

на спирка с код 0395 "Бул. "Черни връх" на бул. "България" – крайна и начална;

на спирка с код 2458 "НИМ" – крайна, за автобусна линия № 304 на паркинга пред НИМ.

Молим гражданите за разбиране и предварително се извиняваме за причиненото неудобство, подчертават от общината.