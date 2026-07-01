Издъхна единият от ранените при зверския челен удар в Бургаско, вторият е в реанимация (Снимки)

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Единият от двамата ранени водачи в катастрофата край КПП Босна по пътя Малко Търново-Бургас, е издъхнал в болница, той е на 51 г. от село Крушевец, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.

Вторият водач, който засега се смята за виновен за предизвикания пътен инцидент - мъж на 65 г от Бургас, е в тежко състояние. Той е в отделението по реанимация на УМБАЛ Бургас с политравматизъм. Има опасност за живота му.

Около 12.10 ч. днес е получено съобщение за това, че на около 1 км след КПП Босна в посока Бургас възниква челен сблъсък между два леки автомобила, при който пострадали двамата водачи.

Те са откарани към медицинско заведение в Бургас, като първоначално и двамата са били в контактно състояние.

Преминаването в отсечката се осъществяваше в едната пътна лента при ръчно регулиране от полицейски служители. Пътят вече е отворен.