Плащат със задна дата 5% увеличение на работещите в градския транспорт в София

Кметът на София Васил Терзиев подписа споразумение с транспортните синдикати

Работещите в градския транспорт в София ще получат 5% увеличение на заплатите със задна дата от 1-ви януари. Това стана възможно след подписване на споразумение между общинските транспортни дружества и синдикалните организации към КНСБ и КТ "Подкрепа".

Основната част от средствата бяха осигурени от държавата, но общината отпусна още 2,6 млн. евро, за да може да осигурим увеличение от 62 евро, обясни зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

"Работим за развитието на градския транспорт по един дългосрочен модел, който включва и възнаграждения, условия на труд, превозни средства и качествена инфраструктура. Всички искаме нещата да стават днес и бързо, но реалностите са малко по-различни. Но се надявам въпреки трудностите да намираме пресечни точки и да вървим напред, както и да подредим системата, за да работи предвидимо и да осигурим качествена и надеждна услуга, за да може повече софиянци да пътуват с него и да слязат от личните си автомобили", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Заместникът му по транспорта отново настоя в държавния бюджет да се заложат повече средства за субсидии и компенсации за градския транспорт, както и за охраната на метрото. И напомни, че общината е изпратила 3 писма до премиера и до финансовия министър.

"За да подсигурим финансирането на сектора е нужно да се вложат повече средства както от общината, така и от държавата. Ние вече осигурихме заемообразно финансиране на Центъра за градска мобилност за изплащане на стари задължения от минали години, по които се трупат лихви. Осигурихме средства за повишаване на условията на труд и вече е нужно държавата също да участва по паритетен начин. Искаме пари за гориво, за ток, за охраната на метрото и др.", каза Чаушев.

И добави, че в момента недостигът в градския транспорт е 64 млн. евро.

"В държавния бюджет е заложена с 13,3 млн. евро по-малко субсидия от нужното и с 11,8 млн. евро по-малко от нужното за охрана на метрото. Очакваме още 25,1 млн. евро да бъдат предвидени в държавния бюджет", подчерта Чаушев.

Транспортните синдикати обаче заявиха, че след приемането на общинския бюджет ще настояват за нова среща с кмета Терзиев, на която ще искат допълнително увеличение на заплатите, тъй като 5% дори не покривали инфалцията. Те поискаха и да се възстанови работата на съвета за социално сътрудничество, който е действал при предишни ръководства на общината.