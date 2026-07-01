Комисарят по правата на човека посети домове за хора с деменция в село Опанец

Комисарят по правата на човека в Съвета на Европа Майкъл О'Флеърти посети Дома за пълнолетни с деменция и Дома за възрастни лица с деменция в село Опанец.

Комисарят и придружаващите го членове на екипа му събират впечатления и наблюдават опита на европейските страни, в т.ч. и в България, в грижата за хора със специални потребности и възрастни лица. Той заяви, че визитата е с цел да се събере опита на различните европейски страни, като ще бъде изготвен и представен през 2027 г. доклад, адресиран до всички европейски страни.

О'Флеърти и част от екипа му разгледаха Дома за възрастни лица с деменция в село Опанец. Областният управител Руслан Томов и кметът на община Добричка Соня Георгиева посрещнаха гостите.

Кметът С. Георгиева заяви, че това е възможност една малка община да покаже какво прави и колко качествена услуга предлага за лица със специални потребности. Директорът на социалната услуга Галя Манчева показа условията, при които са настанени нуждаещите се, като подчерта, че стремежът е всеки потребител да бъде поставен в условия максимално близки до семейната среда.

Сред отправените от комисар О'Флеърти и екипа му въпроси по време на обиколката и запознаването с услугата бяха какъв е подходът за работа, как се осъществява достъпът до специализирана медицинска помощ за потребителите, възрастта на настанените. Гостите разгледаха и Центъра за настаняване от семеен тип на възрастни лица с деменция в Опанец.

"Посещението дома в Опанец е на база получена информация от източници от неправителствения сектор, а инспекцията е много добра възможност за нас да покажем на Европа какви усилия полагаме за възрастните хора", каза кметът на община Добричка Соня Георгиева.

Домът в Опанец е с капацитет 50 места и там ежедневно се предоставят социални услуги по задоволяване на здравните, образователни и рехабилитационни потребности на бенефициентите. Освен че са обгрижени, съобразно стандартите, възрастните хора не са лишени от контакт с близки, приятели и със семействата си, което подобрява тяхното състояние и самочувствие. Освен това в Опанец има създаден и Център за настаняване от семеен тип за възрастни лица с деменция, чийто капацитет е 15 места.

"Сега, съгласно установената практика, очакваме комисарят да публикува документ, адресиран до властите в страната и съдържащ констатации от проведеното посещение, както и препоръки за по-нататъшни действия", добави кметът.