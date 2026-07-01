"Баба Алино" 2 в София? "Възраждане": Десетки хиляди кв. м незаконно строителство във Волуяк

Проверка на общината установила редица нарушения и бездействия на районната администрация, които позволили строителството да продължи въпреки основанията за спиране. Терзиев сезирал прокуратурата, ДНСК и Министерството на културата

Незаконно строителство от десетки хиляди квадратни метра се е случило в софийското село Волуяк, което е част от столичния район "Връбница". За „Баба Алино" 2 съобщи в парламента през журналисти общинският съветник в София Деян Николов от групата на "Възраждане". Васил Терзиев СНИМКА: Георги Палейков

Той разказа, че служител на район "Връбница" - инж. Иван Георгиев е установил редица нарушения през последната година.

„Става дума за огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа", заяви Николов и добави, че има документи, които сочат към корупционни практики.

„Образувани са 67 наказателни производства и са съставени 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията – незаконно строителство, установено с констативни актове, по които сме започнали съответните производства като служители по контрола на строителството. Проблемът е, че тези производства не получават продължение от кмета на района. Кметът на „Връбница" не иска да подписва заповедите. Например откриваме обект, на който се извършва незаконно строителство, а заповедта за спиране трябва да бъде издадена до 3 дни. Вместо това тя не се подписва с месеци, дори повече от година. Затова се обърнахме към г-н Терзиев", заяви инж. Георгиев.

Голямата част от незаконното строителство било в района на махала в село Волуяк, в близост до жп прелеза за Божурище.

„Там има изградена строителна инфраструктура без никакви документи. Говорим за цели квартали", каза инж. Георгиев и добави, че в района е била унищожена и тракийска могила, а върху земеделски земи се извършва мащабно строителство.

Николов каза, че разполагат с писмо от кмета на София Васил Терзиев, в което се посочва, че са установени нарушения и случаят е препратен към Софийската градска прокуратура.

„Има реакция, но според нас тя не е достатъчна", смята Николов.

Подадени са 16 преписки към ГДБОП. Информация е дадена и на прокуратурата, пред която са дадени предположения за организирана престъпна група.

Общинският служител сподели, че има заплаха за живота му, а вратата на жилището му била запечатана със строителна пяна преди няколко месеца.

Столична община е предприела последователни действия по всички сигнали за строителство в район „Връбница". Кметът на София и неговата администрация е реагирала своевременно на всички постъпили сигнали, свързани със съмнения за нарушения при строителни дейности в район „Връбница", и е предприела всички действия в рамките на своите законови правомощия, отговориха по-късно от общината.

Още на 29 април кметът на София Васил Терзиев е издал заповед, с която е възложил извършването на проверка за законосъобразността на издадени актове и действия на районната администрация на „Връбница" във връзка със строителни дейности в землището на с. Волуяк. Проверката е възложена на Инспектората за противодействие на корупцията със съдействието на експерт от направление „Градско планиране и развитие", който да изготви независимо професионално становище. Незаконният град в местността Баба Алино.

На 18 юни Терзиев е утвърдил доклада от съвместната проверка на Инспектората за противодействие на корупцията и дирекция „Контрол на инвестиционното проектиране" към направление „Градско планиране и развитие". Той установява редица нарушения и бездействия от страна на районната администрация при упражняването на контролните ѝ правомощия по Закона за устройство на територията. Констатирано е, че тези действия и бездействия са позволили строителството да продължи въпреки наличието на основания за неговото спиране, включително по отношение на имоти със статут на недвижима културна ценност. Установени са сериозни нарушения на административните правила и пропуски при упражняването на строителния контрол.

След утвърждаването на доклада кметът на Столична община е изпратил преписката до Софийската градска прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на културата за предприемане на действия по компетентност, за да се установи дали има извършени престъпления.

Столична община разглежда изключително сериозно всеки сигнал за съмнения за незаконно строителство или нарушения при упражняването на строителния контрол. Всеки сигнал се проверява, а при наличие на данни за нарушения се предприемат незабавни действия и се сезират компетентните държавни институции. Очакваме компетентните контролни и правораздавателни органи да приключат своите проверки и да се произнесат по случая. Столична община ще продължи да оказва пълно съдействие до окончателното изясняване на всички факти и обстоятелства, подчертават от "Московска" 33.

В края на май стана ясно, че в местността "Баба Алино" във Варна е изграден цял незаконен град, построен от инвеститора Олег Невзоров. Украинецът бе разпитван няколко пъти, а наскоро във Варна се проведе полицейска акция, при която бяха задържани лица, включително и служители на район "Приморски".