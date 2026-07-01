Забраната за ТикТок и фейсбук за деца до 16 г. не мина в социална комисия

85% от децата в Австралия ползват социални услуги въпреки забраната

Получиха се забележки, а ПБ поискаха още обществени дискусии

Пълна забрана на телефоните в училище, освен при извънредни ситуации и по образователни причини, както и ограничаване на социалните мрежи за деца до 16 г. чрез нова технология. Тази промяна в Закона за закрила на детето не мина на първо четене в социалната комисия в НС. Тя е по предложение на Красимир Вълчев, Владислав Горанов, Даниел Митов и Деница Сачева от ГЕРБ.

От "Прогресивна България" имаха много технически забележки и поискаха още обществени дискусии.

С тях се предлага, че до 6 месеца от приемането на закона министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще разработи специално технологично средства - единният европейски цифров портфейл, който страната ни трябва да приеме до края на годината.

С промените в закона сега ГЕРБ предлага деца над 13 г. да могат да ползват социалните мрежи само след разрешение на родител, което може да бъде оттеглено по всяко време. Тук имаше предложения от ДАЗД тя да се вдигне до 14. Имуществена санкция до 10 млн. евро (но не повече от 1% от глобалните приходи) пък се предвижда за доставчиците, както и платформите за споделяне на съдържание, ако допуснат нарушения, или използват данните от възрастовата проверка за други цели.

ГЕРБ и лично Красимир Вълчев като образователен министър отдавна настояват за такава промяна, както и за пълна забрана на телефоните в училище. Законови текстове бяха подготвени от МОН по време на кабинета "Желязков", но не минаха. В началото на тази година обаче от МОН съобщиха, че 98% от училищата вече имат забрана за телефони - в 825 е пълна, а в близо 1400 - частична.

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Къде вече има обсъждания или законодателни инициативи?

Изследване на ДАЗД показва, че такива има в Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Нидерландия, Полша, Испания, Словения и Норвегия.

През януари във Франция бе приет закон, забраняващ използването на социални медии от деца под 15-годишна възраст, като едновременно с това се предвиждат механизми за проверка на възрастта и изключения за определени категории образователно съдържание.

В Турция е прието законодателство, което въвежда забрана за достъпа на деца под 15-годишна възраст и задължения за платформите да прилагат системи за проверка на възрастта.

В Австралия също е въведена забрана за достъп до социални платформи за лица, ненавършили 16-годишна възраст.

Какви са последиците от увеличаването на прекараното в социалните мрежи време?