Църквата „Рождество Богородично“ ще бъде изградена изцяло с дарителски средства и ще разполага с неделно училище, църковен двор и детска площадка

С церемония по полагането на основния камък и символична първа копка започна изграждането на новия православен храм „Рождество Богородично“ в квартал „Добруджански“. Церемонията се състоя в деня, когато Българската православна църква отбелязва възвръщането на честните мощи на свети Йоан Рилски Чудотворец от Търново в Рилския манастир. Преди нея Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи света литургия и молебен за здраве и благополучие.

По повод началото на строителството кметът на община Шумен проф. Христо Христов припомни, че квартал „Добруджански“ досега не е имал православен храм и че още преди година е започнала подготовката по всички административни и нормативни процедури, необходими за реализацията на проекта.

„Днес поставяме началото на нещо много свято в кв. „Добруджански“, където до момента няма православен храм“, каза проф. Христо Христов.

През 2025 година проектът навлезе в подготвителната си фаза, след като беше избран теренът за бъдещия храм. Той се намира срещу входа на бившата Дивизия, на кръстовището на бул. „Мадара“ и ул. „Съединение“. Името на храма и мястото за неговото изграждане са определени от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който е избрал терена измежду четири предложени варианта.

Кметът заяви още, че Община Шумен ще оказва необходимото съдействие за изграждането на храма.

Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отбеляза, че желанието за изграждането на нов храм е изразено както от кмета проф. Христо Христов, така и от миряни от квартал „Добруджански“. Той посочи още, че в Шумен досега не е имало православен храм, посветен на Рождество на Пресвета Богородица.

Дарителят Антон Джабаров финансира изцяло изграждането на храма и участва в церемонията по полагането на основния камък. По негово желание строителството ще бъде осъществено без финансовото участие на други дарители.

След молебена за здраве и благополучие в основите на бъдещия храм бяха положени камъни, донесени от Света гора, след което беше направена символичната първа копка, с която беше дадено началото на строителството.

Арх. Огнян Гърбев представи проекта на бъдещия храм. Църквата ще бъде кръстокуполна и по-голяма от храм „Свети Райко Шуменски“. В комплекса ще бъдат изградени помещения за църковни ритуали, учебна зала за неделно училище и църковен двор с детска площадка. Сградата ще бъде с високоефективна топлоизолация и фотоволтаична система за намаляване на експлоатационните разходи. Част от съществуващите дървета ще бъдат премахнати, като на тяхно място ще бъдат засадени нови.

На церемонията присъстваха представители на държавната и местната власт, представители на Българската православна църква, духовенството, учредителите на строежа на храма, граждани от квартал „Добруджански“.