Румънски камиони с кайсии се удариха в прохода „Петрохан"

Около 14,47 ч. вчера в прохода „Петрохан" възникна пътен инцидент между два тежкотоварни камиона „Ивеко Дейли" с румънска регистрация.

Водачът на задния автомобил – румънски гражданин на 23 години, поради неспазване на дистанция или несъобразена скорост не успял да спре преди остър десен завой, при което се блъснал в задната част на движещия се пред него същия модел товарен автомобил, управляван от 37-годишен негов сънародник. Двете превозни средства са транспортирали касетки с кайсии.

При настъпилата катастрофа са пострадали пътник от първия автомобил и водачът от втория. Транспортирани са в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Пътникът е прегледан и освободен за домашно лечение с повърхностна рана на челото. Водачът на втория автомобил е диагностициран с фрактура на лявата ръка, като същият е отказал хоспитализация и е напуснал лечебното заведение.

Двамата шофьори са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите им са отрицателни. Нанесени са значителни материални щети по двата автомобила. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.