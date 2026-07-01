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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23147172 www.24chasa.bg

Румънски камиони с кайсии се удариха в прохода „Петрохан"

Камелия Александрова

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Досъдебно производство е образувано след катастрофата в прохода „Петрохан"

Около 14,47 ч. вчера в прохода „Петрохан" възникна пътен инцидент между два тежкотоварни камиона „Ивеко Дейли" с румънска регистрация.

Водачът на задния автомобил – румънски гражданин на 23 години, поради неспазване на дистанция или несъобразена скорост не успял да спре преди остър десен завой, при което се блъснал в задната част на движещия се пред него същия модел товарен автомобил, управляван от 37-годишен негов сънародник. Двете превозни средства са транспортирали касетки с кайсии.

При настъпилата катастрофа са пострадали пътник от първия автомобил и водачът от втория. Транспортирани са в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в  Монтана. Пътникът е прегледан и освободен за домашно лечение с повърхностна рана на челото. Водачът на втория автомобил е диагностициран с фрактура на лявата ръка, като същият е отказал хоспитализация и е напуснал лечебното заведение.

Двамата шофьори са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите им са отрицателни. Нанесени са значителни материални щети по двата автомобила. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.

Досъдебно производство е образувано след катастрофата в прохода „Петрохан"

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