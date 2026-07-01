32-годишен от Раковски си призна за кражби от църквите в Поповица и Искра

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По друго дело е осъден за посегателства от храмове във Върбен, Пъдарско, Стряма, Конуш, Марково, Първомай и Пловдив

32-годишен мъж от Раковски, осъждан и преди, призна, че е задигнал пари от църквите в селата Поповица и Искра и се споразумя с прокуратурата. Първата кражба е извършена в края на ноември м. г. от храм "Света Троица" в първото село, а взетата сума е 180 лв. Две седмица по-късно - на 10 декември 2025 г., проникнал в църквата "Св. Богородица" в Искра, взел 500 лв. и изчезнал.

След залавянето си върнал парите и договорил наказание от 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай.

По друго дело той е с присъда от 10 месеца условна за серия кражби от храмове във Върбен, Пъдарско, Стряма, Конуш, Марково, Първомай и Пловдив. От всички тези църкви е взел общо 4254 евро.

Предстои заседание по групиране на двете присъди.