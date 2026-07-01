ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световното приключи за испанец

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23147188 www.24chasa.bg

32-годишен от Раковски си призна за кражби от църквите в Поповица и Искра

Ваня Драганова

[email protected]

952
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пловдивското село Поповица Снимка: Мая Вакрилова

По друго дело е осъден за посегателства от храмове във Върбен, Пъдарско, Стряма, Конуш, Марково, Първомай и Пловдив

32-годишен мъж от Раковски, осъждан и преди, призна, че е задигнал пари от църквите в селата Поповица и Искра и се споразумя с прокуратурата. Първата кражба е извършена в края на ноември м. г. от храм "Света Троица" в първото село, а взетата сума е 180 лв. Две седмица по-късно - на 10 декември 2025 г., проникнал в църквата "Св. Богородица" в Искра, взел 500 лв. и изчезнал.

След залавянето си върнал парите и договорил наказание от 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай. 

По друго дело той е с присъда от 10 месеца условна за серия кражби от храмове във Върбен, Пъдарско, Стряма, Конуш, Марково, Първомай и Пловдив. От всички тези църкви е взел общо 4254 евро. 

Предстои заседание по групиране на двете присъди. 

Пловдивското село Поповица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)