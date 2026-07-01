Дават на съд румънски тираджия, причинил катастрофа с един загинал край Поликраище

Само за два месеца Окръжна прокуратура –Велико Търново предаде на съд шофьор на ТИР, причинил пътнотранспортно произшествие с един загинал. Внесен е обвинителен акт срещу 51-годишен мъж, управлявал товарна композиция с румънска регистрация
Тежката катастрофа стана на 30 април на главния път Русе - Велико Търново край село Поликраище. Х. Е., турски гражданин, е обвиняем за това, че при управление на влекач „Волво" с прикачено полуремарке, нарушил правилата за движение по пътищата, в следствие на което се реализирало ПТП с тежки последици. Движейки се със скорост от 83 км/ч, която е над разрешените извън населено място 80 км/ч, при десен завой изгубил контрол, тирът навлязъл в насрещната лента и ударил насрещно движещия се лек автомобил „Фиат Темпра", който след това се ударил в друг автомобил. Така по непредпазливост причинил смъртта на водача на „Фиат"-а - 46-годишен мъж, който получил тежки, несъвместими с живота травми.
Обвиняемият е с отрицателни показатели за употреба на алкохол и наркотични вещества, уточняват от обвинението.
Разследването е приключено в рамките на два месеца и Х.Е. е предаден на съд. По искане на прокуратурата той е с взета мярка за неотклонение „задържане под стража".
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
Само за два месеца Окръжна прокуратура –Велико Търново предаде на съд шофьор на ТИР, причинил пътнотранспортно произшествие с един загинал. Внесен е обвинителен акт срещу 51-годишен мъж, управлявал товарна композиция с румънска регистрация