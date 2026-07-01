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Дават на съд румънски тираджия, причинил катастрофа с един загинал край Поликраище

Дима Максимова

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Само за два месеца Окръжна прокуратура –Велико Търново предаде на съд шофьор на ТИР, причинил пътнотранспортно произшествие с един загинал. Внесен е обвинителен акт срещу 51-годишен мъж, управлявал товарна композиция с румънска регистрация 
Тежката катастрофа стана на 30 април на главния път Русе - Велико Търново край село Поликраище. Х. Е., турски гражданин, е обвиняем за това, че при управление на влекач „Волво" с прикачено полуремарке, нарушил правилата за движение по пътищата, в следствие на което се реализирало ПТП с тежки последици. Движейки се със скорост от 83 км/ч, която е над разрешените извън населено място 80 км/ч, при десен завой изгубил контрол, тирът навлязъл в насрещната лента и ударил  насрещно движещия се лек автомобил „Фиат Темпра", който след това се ударил в друг автомобил. Така по непредпазливост причинил смъртта на водача на „Фиат"-а  -  46-годишен мъж, който получил тежки, несъвместими с живота травми.
Обвиняемият е с отрицателни показатели за употреба на алкохол и наркотични вещества, уточняват от обвинението.
Разследването е приключено в рамките на два месеца и Х.Е. е предаден на съд. По искане на прокуратурата той е с взета мярка за неотклонение „задържане под стража".
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

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