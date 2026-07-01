За ден 31 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 10 - за наркотици

За ден 31 шофьори са дали положителен тест за алкохол - 21 от тях са шофирали след прием на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, останалите 10 - с над 1,2. 1 шофьор е отказал тестване. 10 водачи пък са дали положителни проби за прием на наркотици или техни аналози, а 3 са отказали да бъдат тествани, съобщават от пресцентъра на МВР.

14 843 превозни средства са минали през проверка заради специализираната полицейска акция за спазване на Закона за движението по пътищата. Контрол е направен на 16 674 водачи и пътници. Съставени са 4106 фиша и 458 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.