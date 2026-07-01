Обвиненият за катастрофата с три жертви край Ямбол обжалва задържането си

Обвиненият за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, при която тир уби две 9-годишни момчета от футболната школа на "Славия" и бащата на едното, обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража". Това съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Бургас.

Жалбата му ще бъде разгледана утре (2 юли) от 14:00 часа в зала №1 на съда.

Катастрофата стана на 24 юни. В района на с. Зимница на автомагистрала „Тракия" камион, който пътува в посока София, минава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас.

Масови проверки на мантинелите, асфалта, знаците и всичко, свързано с пътищата, поиска вътрешният министър Иван Демерджиев ден след катастрофата.

"Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ", коментира регионалният министър Иван Шишков.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна", каза шофьорът на тира Енчо Динев в четвъртък, когато прокуратурата в Ямбол поиска от съда да го остави за постоянно в ареста. Според него причината за инцидента е спукана гума, което от прокуратурата отричат. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е натиснал спирачката, показват данните от разследването. Назначена е тройна автотехническа експертиза, която трябва да покаже състоянието на тира и колата, както и на мантинелите, които не са удържали камиона да влезе в насрещното движение.

Енчо Динев има 20 глоби за нарушения на пътя, като всички са платени.

На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

На влизане в съдебната зала след определянето на първоначалната мярка обвиняемият заяви, че съжалява за случилото се и поднесе съболезнования на близките на загиналите. По думите му е направил всичко възможно да овладее тежкотоварния автомобил.