17-годишна ще работи 100 часа ангария заради кражба на 1000 лв. от мъж. Районен съд Дупница наложи наказания „Пробация", за срок от 6 месеца и „Безвъзмезден труд в полза на обществото", в размер на 100 часа годишно, по отношение на непълнолетна, подсъдима за кражба на 1 000 лева от мъж в гр. Рила.

Съдът признава момичето за виновно, че на 5 ноември 2025 г., от къща в гр. Рила, е отнела 1 000 лева, което е равностойност на 511,29 евро от мъж от гр. Рила, без негово съгласие. Макар и непълнолетна тя е могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие. Съдът налага на подсъдимата наказание "Пробация" при следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес", за срок от 6 месеца, с периодичност два пъти седмично; "Задължителни периодични срещи с пробационен служител", за срок от 6 месеца; и „Безвъзмезден труд в полза на обществото", в размер на 100 часа годишно, за срок от 1 година. Подсъдимата е осъдена да плати и направените по делото разноски за експертизи, в общ размер на 967,14 евро.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Кюстендил.