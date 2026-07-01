За 8-ми път поклоници поеха по "Светия път" на мощите на св. Иван Рилски

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов даде старт на Националния поклоннически поход „Светият път", по който участниците тръгнаха на 1 юли.

Организатори на поклонническия поход са Великотърновската света митрополия, Клубът по пешеходен туризъм при Туристическо дружество „Трапезица – 1902" и Сдружение „Национален комитет Свети Иван Рилски".

Те пожелаха знаковото събитие, което се провежда за осма поредна година да е под патронажа на Марин Богомилов.

„За мен е удоволствие да приветствам организаторите и участниците в това шествие, което следва стъпките на Свети Йоан Рилски Чудотворец – небесния закрилник на българския народ.

Всяка стъпка по този древен и свещен маршрут, е жива молитва и мост между земното и небесното.

Поклонническият поход „Светият път" е духовно изкачване. Взаимно си помагайте и бъдете търпеливи един към друг в трудностите по този път. Мир и здраве на всички вас, топлина в душите и светлина в умовете. Нека Свети Йоан Рилски Чудотворец ви води и пази!", каза в приветствието си Марин Богомилов. Преди това в катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица" във Велико Търново бяха отслужени от Никополски епископ Матей бдение, архиерейска света литургия и поклонение пред свети мощи.

Походът следва историческия маршрут на пренасянето на мощите на Свети Йоан Рилски Чудотворец от старопрестолния Търновград до Рилския манастир през 1469 година.

Поклонническото пътуване е израз на почит към небесния покровител на българския народ и събира хора от цялата страна в името на вярата, духовността, историческата памет и националното единство.

Особено значение има фактът, че първата част от маршрута преминава през три общини на територията на област Велико Търново, превръщайки региона в естествено начало на едно от най-мащабните съвременни поклоннически начинания в България.

През първия ден участниците в похода посетиха хълма Трапезица и църква №8, където през периода на Второто българско царство са пребивавали мощите на небесния покровител на българския народ. След това преминаха през храмовете „Св. Димитър", „Св. св. Петър и Павел", „Св. Иван Рилски" и „Успение Богородично" в квартал „Асенов". На следващия ден групата ще поеме към Патриаршеския манастир „Св. Троица", Самоводене и Ресен.

Организаторът на поклонническия поход Паскал Пиперков съобщи, че тази година маршрутът ще бъде с изцяло нов график, изготвен след прецизиране на времето за придвижване по отделните отсечки. По думите му промените са съобразени с особеностите на релефа, равномерното разпределение на дневните преходи и необходимостта участниците да достигат крайните точки преди залез. Новата организация има за цел да улесни и работата на общините и доброволците, които традиционно посрещат поклонниците и осигуряват тяхното настаняване, безопасност и логистична подкрепа.

За първи път поклонническият поход ще има и паралелно велосипедно трасе, което ще се движи едновременно с пешеходната група. Сред участниците във велопохода се очаква да се включат и незрящи колоездачи, които ще изминат маршрута заедно с останалите. Според организаторите тяхното участие е символ на достъпността на инициативата и на възможността хора с различни физически възможности да се включат в поклонението.

Походът ще продължи до 8 август, като маршрутът е организиран в пет етапа с прекъсвания между тях и с акцент върху почивните дни.

През първия уикенд участниците ще преминат през Горна Липница, Батак, Сломер, Овча могила и Драгомирово. На 5 юли в Сломер ще бъде отслужена света литургия в местния храм, който се нуждае от ремонт, като организаторите изразяват надежда инициативата да привлече обществено внимание към необходимостта от неговото възстановяване.

На 11 и 12 юли поклонниците ще бъдат в района на Плевен, парк „Кайлъка" и село Брестовец. На 18 и 19 юли маршрутът ще премине през Карлуковския район, а на 25 и 26 юли – между Враца и Черепишкия манастир. На 1 август групата ще достигне София, след което ще продължи към Мърчаевския манастир „Св. Троица". В този ден започва и поклонническият поход „Рилският чудотворец", който преминава по билата на Витоша, Верила и Рила. Участниците в двете инициативи ще бъдат заедно в началото на маршрута в столицата, след което ще се разделят, тъй като „Светият път" следва възстановения исторически маршрут на пренасянето на мощите.

След София поклонниците от „Светия път" ще преминат през Перник, Студена, Старо село, Долна Диканя, Дупница, Сапарева баня и град Рила, откъдето ще достигнат до Рилския манастир.

За първи път тази година маршрутът ще включва и село Самораново в община Дупница. Решението е взето след покана от местната общност и заради активния църковен живот в селото, където има обновен храм, църковно училище и няколко новоизградени параклиси.