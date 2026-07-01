Над 200 души работят по обходния път на Кресна, за да се облекчи трафикът към Гърция

Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов извърши инспекция на строителните дейности по обходния път на гр. Кресна. В проверката участваха заместник областният управител Али Хатип, началникът на сектор „Пътна полиция" към ОДМВР – Благоевград ст. инспектор Тодор Жбантов и началникът на отдел „ИРД" в Областно пътно управление – Благоевград Мария Чанова.

По време на инспекцията те обходиха значителна част от трасето и се запознаха на място с напредъка на строително-монтажните работи. Те изразиха удовлетворение от постигнатите до момента резултати и от темповете, с които се изпълнява един от най-важните инфраструктурни проекти в региона.

Представител на фирмата-изпълнител информира, че към момента по обекта работят над 200 души, а общото изпълнение на строителните дейности е достигнало около 35 процента. По думите му работата на терен се извършва с пълна мобилизация на наличните ресурси, като за навременното завършване на проекта е необходимо издаването на следващото разрешение за строеж, което е пряко свързано с цялостната реализация на обхода на Кресна.

Строителството на обходния път започна на 27 ноември 2025 г. с подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. До момента е извършено разчистване на строителната площадка, а строително-монтажни работи се изпълняват по всички виадукти, селскостопански пресичания и водостоци в участъка. Отчита се значителен напредък при изграждането на виадуктите – на едно от съоръженията вече се монтират греди, а на останалите се изпълняват пилотни фундаменти, стълбове и устои.

С ускорени темпове напредват и изкопните дейности при тунелите „Кресна 1" и „Кресна 2". Към настоящия момент са прокопани около 120 метра от тунел „Кресна 1" и приблизително 10 метра от тунел „Кресна 2". Успоредно с основните строителни дейности са завършени реконструкциите на значителна част от инженерните мрежи, засегнати от изпълнението на проекта.

По време на инспекцията бе подчертано, че за пълноценното използване на обходния път на Кресна е необходимо реализирането и на останалата част от обект Лот 3.2.2 – участък „Крупник – Кресна", ляво платно, което ще осигури цялостната функционалност на трасето и ще допринесе за повишаване безопасността и пропускателната способност на международния път Е-79.