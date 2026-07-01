Пуснаха и отново арестуват собственика на атракциона от инцидента в Ахелой

Собственикът на атракциона в Ахелой Иван Сивков отново ще бъде арестуван за срок от 72 часа след като бе освободен по-рано.

Той беше задържан вчера от полицията след инцидента, при който пострадаха три момчета от Израел, единият от които с опасност за живота.

Фирмата му не е имала разрешително за разполагане на атракциона на плажа в Ахелой, а самият той не бил правоспособен водач на джета, съобщи прокурор Мария Маркова. Според държавното обвинение най-вероятната причина за инцидента е, че 17-годишният турист от Израел се е ударил в подводен камък при захождане към брега на джета, дърпащ надуваем банан.

Досега на Сивков е повдигнато обвинение по чл. 135 за професионална непредпазливост.

Прокурор Маркова разкри, че младежите от Израел са отишли на плажа в Ахелой по предварително сключен договор с туроператора, на който са платили почивката си в България.

Междувременно "24 часа" научи, че в Бургас вече е пристигнал бащата на непълнолетното момче, което е настанено в реанимация с тежка фрактура на черепа и опасност за живота. Състоянието му продължава да е критично, казаха от УМБАЛ-Бургас, но отрекоха появилите се информации, че е в кома.

Обвинението на Сивков може да бъде променено в хода на разследването, ако се докаже, че има и други пострадали от ползването на атракциона му.