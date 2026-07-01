Освободиха шефа на спортната дирекция в община Варна

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Директорът на дирекция „Спорт" в Община Варна Кристиян Димитров е бил освободен от поста си, научи "24 часа".

От пресцентъра на администрацията потвърдиха новината, но не уточниха причината за отстраняването на Димитров.

Пред медията ни той заяви, че работи вече 10 години в дирекцията по мобилност към Министерството на спорта, като споразумението му е било подписвано два пъти от Благомир Коцев, но този път изтеклият договор няма да бъде продължен.

Предстои назначаването на нов конкурс, на който Димитров смята да се яви.

Той недоумява защо е бил освободен и защо не е информиран за конкретни причини за това.

От пресцентъра на общината обясниха за "24 часа", че Кристиян Димитров е изпълнявал длъжността на основание споразумение за временно преместване в друга администрация, съгласно член от Закона за държавния служител.

Той е държавен служител в Министерството на младежта и спорта, като по силата на тристранно споразумение между Министерството на младежта и

спорта, Община Варна и самият служител е бил временно преместен за изпълнение на длъжност в Община Варна.

Последното тристранно споразумение е било за срок от шест месеца. След изтичане на срока Кристиян Димитров се връща в администрацията, в която

е назначен като държавен служител, Министерството на младежта и спорта.

Община Варна подчертава, че става дума за законоустановена форма на временна мобилност между администрации, а не за назначение по общия ред или за прекратяване на служебно правоотношение от страна на Община Варна.