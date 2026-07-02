Промените в съдебния закон са обнародвани в „Държавен вестник“, влизат в сила от днес

Промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др., са обнародвани в „Държавен вестник“. И влизат в сила от днес.

„С това не приключва дебатът за съдебната реформа. Обнародваните изменения и допълнения на закона са необходима първа стъпка към решаването на един дълго отлаган проблем“, категоричен е министърът на правосъдието Николай Найденов.

Какво следва от промените