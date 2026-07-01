ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа ограничи движението на "Хемус" към Варн...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Часове преди сватбата Христо Пъдев разкри как Цвети е минала личния му „кастинг“

3516
Часове преди сватбата Христо Пъдев разкри как Цвети е минала личния му „кастинг“

Часове преди да каже „да“ на Цвети Петрова, Христо Пъдев вече беше разказал най-хубавата част от историята им – без сватбени клишета, но с много смях и онази леко невярваща усмивка на човек, който явно още се чуди как точно е извадил такъв късмет. В подкаста „Неперфектните с Мила“ актьорът признава, че преди Цвети е минал през доста дълъг личен „кастинг“, докато стигне до жената, която го „събира“ и „подрежда“.

А първите им срещи не били нито в скъп ресторант, нито на някое шумно светско събитие. Христо и Цвети ходели на театър – почти като да провериш още отначало дали човекът до теб ще остане интересен и след като падне завесата. Очевидно тестът е проработил: малко след този разговор двамата се ожениха сред гора, приятели и парти, което много прилича на тях.

Не пропускайте да чуете цялата любовна история, разказана без захарен сироп, но с много смях, в новия епизод на „Неперфектните с Мила“.

 

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Христо Пъдев в „Неперфектните“: Бос в градината и с изключен телефон - това жестоко ме кефи в Павел баня (подкаст)

Христо Пъдев в „Неперфектните“: Бос в градината и с изключен телефон - това жестоко ме кефи в Павел баня (подкаст)

25.06.2026, 19:04
Румяна Босева - Лулуто: Социалните мрежи са семки за мозъка (Видео)

Румяна Босева - Лулуто: Социалните мрежи са семки за мозъка (Видео)

22.06.2026, 12:53
Проф. Аспарух Илиев: Умирам от страх от остаряването (Видео)

Проф. Аспарух Илиев: Умирам от страх от остаряването (Видео)

17.06.2026, 13:58
Виж всички

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)