Часове преди сватбата Христо Пъдев разкри как Цвети е минала личния му „кастинг“

Часове преди да каже „да“ на Цвети Петрова, Христо Пъдев вече беше разказал най-хубавата част от историята им – без сватбени клишета, но с много смях и онази леко невярваща усмивка на човек, който явно още се чуди как точно е извадил такъв късмет. В подкаста „Неперфектните с Мила“ актьорът признава, че преди Цвети е минал през доста дълъг личен „кастинг“, докато стигне до жената, която го „събира“ и „подрежда“.

А първите им срещи не били нито в скъп ресторант, нито на някое шумно светско събитие. Христо и Цвети ходели на театър – почти като да провериш още отначало дали човекът до теб ще остане интересен и след като падне завесата. Очевидно тестът е проработил: малко след този разговор двамата се ожениха сред гора, приятели и парти, което много прилича на тях.

Не пропускайте да чуете цялата любовна история, разказана без захарен сироп, но с много смях, в новия епизод на „Неперфектните с Мила“.