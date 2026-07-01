Шишков: Платени са 500 млн. по договорите за мантинелите, а те са били за 300 млн. лв.

Договорите за мантинелите са сключвани през 2022 г. след търгове и конкурси, които са правени от правителства преди нас. Изтекли са през октомври 2025 г. Интересното е, че договорите са били за 300 млн. лв., а всъщност в един момент по тях са дадени 500 млн.

Това заяви в парламента регионалният министър Иван Шишков. Той поясни, че през 2025 г. са били подписани поредица от анекси, с които стойността по първоначалните договори, сключени от него по време на служебните кабинети на Гълъб Донев, е надвишена многократно.

Политическо торнадо завихри трагичният инцидент с тира, който проби мантинела на "Тракия", навлезе в насрещното и уби две деца и бащата на едното от тях.

Започна яростен дебат дали тези прегради не трябва да са бетонни, както е някъде по света, за да "обират" ударите на автомобили. Дори оприличаха българските мантинели на солети заради материала, от който се произвеждат.

След това дойдоха намеците за премиери, които са давали поръчките на точно определени фирми, а после директно настоящият вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди, че говори за Бойко Борисов и го обвини, че стои зад две от фирмите, монополизирали доставките на мантинели. Те пък били по-скъпи и по-некачествени от тези в чужбина.

Регионалният министър Иван Шишков се включи във вторник в спора, като заяви, че за мантинели през последните години са платени многократно повече пари, отколкото са предвиждали договорите, като малко преди изтичането им през 2025 г. са анексирани с 200 млн. лв. и са платени още 16 млн. за индексация на цените заради инфлацията.

Проверка в системата СИГМА, която новото правителство пусна в действие, за да се осветят обществените поръчки, показва, че на практика всички кабинети през последните 5 години са замесени в търговете за доставка на мантинели. При това плащанията към фирмите не са били спирани и не са правени анализи за качеството им.

А фирмите не са две - всъщност са 16, като безспорно най-голямата и с най-много спечелени поръчки между тях е "Юпитер 05" на Николай Иванов - председател на Българската браншова асоциация "Пътна безопасност", която обединява фирмите, занимаващи се с пътна маркировка и ограничителни съоръжения.

"Беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 млрд. Виждате разликата – става поръчка за 300 млн., изразходвани са 500 млн. В един момент се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 млрд.", каза още регионалният министър, който бе изслушан в ресорната комисия в парламента.

Той съобщи, че разполага с информация от АПИ, че е приключила процедурата и сега вече има официално писмо за прекратяване на поръчката за мантинели.

"2022 г. казах, че е имало конкурси и търгове, които са били по времето на министър Караджов", поясни Шишков, цитиран от БГНЕС.

"Индексациите и актуализациите, които са правени на 3-годишните договори, ще бъдат обект на проверка. Ние в момента проверяваме всичко. Повдигането на темата за мантинелите не е само трагедията, която се случи, а това е, защото ние направихме две неща - обявихме и го направихме да прекратим поръчката за 1 млрд., със сигурност това означава загуба на финансов интерес за определени групи хора, и това, че сме започнали проверка точно за тези договори, защото е странно, да не кажа съмнително, да се надвишават стойностите", каза още министърът.

Двата най-големи договора на "Юпитер 05" ООД са сключени на 27 септември 2022 г. и са тригодишни. Общата им стойност е малко над 60 млн. евро, като те са за два региона – Южния централен и Югоизточния. По тях фирмата трябва да достави и монтира мантинели, които да отговарят на тогавашните стандарти.

По онова време шеф на АПИ е Иво Иванов, който е назначен на поста месец по-рано – на 11 август 2022 г., от тогавашния и настоящ регионален министър Иван Шишков при първия служебен кабинет на Гълъб Донев.

Самата поръчка само е довършена тогава, иначе е обявена около 9 месеца по-рано при редовния кабинет на Кирил Петков от "Продължаваме промяната". Самият шеф на АПИ Иво Иванов пък е заменен от Шишков още през декември 2022 г. от Венцислав Ангелов.

Сумата от 106, 729 млн. евро за "Юпитер 05" се получава от общо 19 договора - освен двата големи има още два с АПИ за по-малки суми, с общините в София и Пловдив, както и с електоразпределителни предприятия, но те са за доставка и монтиране на метални стълбове.

Мантинелите на мястото на катастрофата с тира на 290-ия километър на "Тракия" също са поставени от "Юпитер 05" през 2013 г., като тогава основният изпълнител на този участък - "ПСТ Холдинг", е наела като подизпълнител фирмата на Николай Иванов. Мантинелите отговарят на стандартите, които през 2024 г. са значително завишени (виж в края на текста).

Настоящите договори изтекоха през август 2025 г., като малко преди това АПИ обяви нова поръчка - този път за 5 години. Тя обаче е блокирана от множество жалби и на практика нажежи страстите в сектора и е май главната причина за политическите обвинения. Прогнозната стойност е 490 млн. евро без ДДС.

Вчера МВР министърът Иван Демерджиев заяви, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели, които са свързани с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според Демерджиев връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди.

Последва отговор от ГЕРБ, които заявиха, че ще съдят вътрешния министър за клевета по адреса на лидера им.

"Последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков (сегашният регионален министър бе на същия пост и в двете правителства на Гълъб Донев през 2022 и 2023 г. - б.р.), от неговия подопечен управител на АПИ по времето на кабинета "Донев", заяви депутатът Николай Нанков.