Кметът на Волуяк: Не съм виждал мащабни здания, строят се само халета

Става дума за Толева махала, която се намира между Божурище и Волуяк. Но аз не съм виждал там да се строят такива мащабни здания, каквито се описват. Там се строят само халета. Нямам представа дали са на един собственик или на различни фирми. Район "Връбница" отговаря за строителството. Това коментира пред "24 часа" кметът на софийското село Волуяк Йордан Йорданов по повод изнесените твърдения за "Баба Алино" 2 от общинския съветник от "Възраждане" Деян Николов.

По-рано днес заедно с общинския служител от район "Връбница" инж. Иван Георгиев той разказа за "незаконно строителство на десетки хиляди квадратни метра", ставало дума за "огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа".

По-късно от Столичната община потвърдиха, че кметът Васил Терзиев е назначил проверка по случая още на 29 април. На 18 юни Терзиев е утвърдил доклада от съвместната проверка на Инспектората за противодействие на корупцията и дирекция „Контрол на инвестиционното проектиране" към направление „Градско планиране и развитие". Той установява редица нарушения и бездействия от страна на районната администрация при упражняването на контролните и? правомощия по Закона за устройство на територията. Констатирано е, че тези действия и бездействия са позволили строителството да продължи въпреки наличието на основания за неговото спиране, включително по отношение на имоти със статут на недвижима културна ценност. Установени са сериозни нарушения на административните правила и пропуски при упражняването на строителния контрол.

След утвърждаването на доклада кметът на Столична община е изпратил преписката до Софийската градска прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на културата за предприемане на действия по компетентност, за да се установи дали има извършени престъпления.

Кметът на Волуяк обясни, че научил за случая от медиите.