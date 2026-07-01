Ще ви изселим, ще ви убием, крещяла жената на арестуван при акцията срещу "Калашниците" по свидетелка

"Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец". „Отивате да си променяте показанията". „Ако не си промените показанията, ще страдате". Това са част от заплахите, които съпругата на арестуван по време на акцията в средата на юни срещу групата на Калашниците отправила към свидетелка по делото, съобщиха от прокуратурата. Така я карала да промени показанията си.

Жената е задържана и обвинена в опит за принуда. Тя и свидетелката се засекли в понеделник в магазин в столичния кв. "Ботунец", откъдето е ядрото на бандата на Калашниците. „Започва да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство", обясни шефът на СДВР Николай Пелтеков. И добави, че полицията е ползвала както видеозаписи, така и разпити на свидетели, за да разбере какво се е случило.

Жената е обвинена за опит за принуда и може да получи до 6 години затвор. От Софийската районна прокуратура посочиха, че ще й искат постоянен арест. Оттам не казаха имена, но в съобщение посочиха инициалите - С. А.

На 23 юни Софийският апелативен съд остави в ареста двама души, задържани по време на акцията срещу „Калашниците" - Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те са обвинени за принуда и заплахи, но има и свидетелски показания, че са били членове на банда за лихварство и сводничество.

До арестите на членове на бандата на Калашниците се стигна след катастрофата край кв. "Ботунец" в началото на юни. Тогава Васил и Траян Филипов, които гравитирали около групата, убиха четирима души в катастрофа на бул. „Челопешко шосе". Те са в ареста.