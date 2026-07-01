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Илияна Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе

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Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство

Една държава е силна и сигурна, когато разполага с необходимата изпреварваща информация. Чрез нея намалява рискът от допускане на институционални грешки във времена на регионални и глобални кризи.

Това каза президентът Илияна Йотова при откриването на Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе. В събитието участваха министърът на външните работи Велислава Петрова, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов и зам.-министърът на отбраната Любомир Монов.

В приветствието си държавният глава даде висока оценка на работата на Служба „Военно разузнаване", съобщиха от президентския прессекретариат.

"Усложнената международна обстановка създава рискове, които увеличават значително спектъра й от задачи в областта на енергийната сигурност, киберсигурността, противодействието на радикалния екстремизъм и хибридните заплахи", заяви държавният глава.

"Войната в Украйна, динамичното развитие на конфликта в Близкия изток и предизвикателствата пред стабилността на Западните Балкани са ясен пример за приближаването на конфликтите до нашите граници", каза Йотова. И открои нуждата от превенция на конфликтите и подчерта нуждата от добро оперативно сътрудничество с партньорски служби в рамките на НАТО и ЕС за националната сигурност и отбрана на страната ни.

Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе СНИМКА: Президентство

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