Йотова връчва Почетния знак на президента на Военноисторическия музей

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Президентът Илияна Йотова ще връчи Почетния знак на президента на Военноисторическия музей, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 2 юли Йотова ще се включи в откриването на изложбата "Калейдоскоп на паметта", посветена на 110-та годишнина от създаването на музея. На нея ще бъдат представени рядко или никога показвани досега артефакти, сред които лични оръжия, архивни документи, снимки, изящни предмети от дворцовия и офицерския бит, произведения на ювелирното изкуство от водещи европейски ателиета от края на 19 и началото на 20-и век.

Специално за експозицията е създадено приложение, което излага 110 подбрани експоната от фондовете на военния музей.

Именно заради годишнината от основаването на музей и продължителния му принос за опазването на националната памет, опазването на историята на родната армия и активната военнопатриотична дейност, Йотова ще отличи музея с Почетния знак на държавния глава.