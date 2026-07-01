Гори завод за отпадъци в София, химически екип ще изследва въздуха (Видео)

На място са и огнеборци, както и медици

Огромен пожар избухна във фирма за обработка на рециклиране на отпадъци, а задимяването се вижда от съседния кв. "Люлин". Гъстият черен пушек се издига на над 10 метра височина.

Заводът е на ул. "Банско шосе". На място има 6 екипа на пожарната, един медицински и един химически автомобил. Той ще прави замервания на честотата на въздуха, а към момента няма данни за пострадали, казаха от МВР. Оттам посочиха, че сигналът постъпил при тях около 16,30 часа. Горели са 2 халета за преработка на пластмаса. По първоначални данни няма пострадали. Към момента гасенето продължава.

Според публикации в социалните мрежи улицата вече е затворена. Хората обясняват, че до фабриката има и хлебозавод. Те се притесняват за качеството на въздуха.