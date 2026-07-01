Община Русе стартира нова електронна услуга за резервация на граждански брак

Община Русе продължава своята политика за дигитализация на административните услуги, като внедрява електронна система за резервация на граждански брак. Новата платформа ще стартира на 6 юли /понеделник/ и ще е достъпна денонощно през цялата година и от всяка точка на света. По този начин двойките, които не са в страната ще могат да резервират дата за своя ритуал изцяло онлайн, без да е необходимо посещение на място.

Желаещите да сключат граждански брак ще могат в реално време да проверяват свободните дати, часове и зали, както и да изберат предпочитания вид ритуал. Платформата предлага и няколко начина на плащане - с банкова карта онлайн, чрез ПОС терминал на място, по банков път или в брой. При онлайн плащания системата ще извършва автоматично потвърждение на транзакцията, което допълнително улеснява процеса и съкращава времето за обработка на заявките.

След резервацията, младоженците ще получават на посочен от тях електронен адрес служебна бележка и списък с всички необходими документи, които трябва да бъдат подготвени за сключване на брака. Няколко дни преди самия ритуал, ще получат и имейл известие с датата, на която трябва да донесат попълнените документи, както и датата за бракосъчетанието. По този начин бъдещите съпрузи ще могат да следят всеки етап до деня на събитието.

Освен удобство за гражданите, платформата ще оптимизира и административните процеси. Част от дейностите по обработка на заявления, изготвяне на документи и управление на графиците ще се извършват автоматизирано, което съкращава времето за обслужване и подобрява организацията на работата.

С внедряването на електронната система Община Русе разширява възможностите за дистанционно предоставяне на услуги и улеснява достъпа на гражданите до административно обслужване. Платформата е разработена от ORM.BG и отговаря на изискванията на GDPR за защита и обработване на личните данни.