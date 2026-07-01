Ветроходът „Калиакра" пак става ресторант за няколко часа дневно, така плаща издръжката си

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Легендарният ветроход „Калиакра", който повече от четири десетилетия е сред символите на българското мореплаване, и това лято ще съчетава две роли – през деня ще бъде учебен кораб за бъдещи моряци, а вечер палубата му ще се превръща в сцена на ресторант.

Причината не е туристическа атракция, а опит корабът сам да осигурява средства за собственото си оцеляване.

Това се случва за втора поредна година, като за миналото лято на борда, като част от ресторант, са се качили 3000 посетители, а 1100 души са плавали с легендарната баркентина.

„Най-вероятно и тази година ще работим по същия начин, с уговорка седмица за седмица", потвърди пред „24 часа" капитанът на „Калиакра" и изпълнителен директор на Българския морски квалификационен център (БМКЦ) кап. Денчо Добрев.

Баркентината е акостирала на морската гара в града срещу известен варненски ресторант, част от който се превръща между 17-23 часа, когато се отварят 20 маси на палубата и.

През деня на борда се провежда учебно-производствената практика на ученици от Варненската морска гимназия и курсанти от Висшето военноморско училище. Те усвояват работа с такелажа, моряшки възли, поддръжка на ветрохода и всички практически умения, необходими за професията.

„Когато има заявка за плаване, масите се прибират и корабът излиза в морето. Вчера например плавахме четири часа. Ако има учебно плаване, частна група или официално събитие – „Калиакра" отплава. Ресторантът никога не е пречил на основната ѝ функция", обясни Добрев.

„Общо взето сме на ръба да покрием разходите за лятото – заплати, кейови такси, канални такси, ток, вода. Това е", разкрива директорът и потвърждава, че с това партньорство се покриват тези разходи.