Линията на бедност ще е 443 евро догодина, а с под тези пари живеят 1,369 млн. българи

Тя вдига и помощите на 800 хил. хора с увреждания. За тях сумите ще са между 31,01 и 252,51 евро според увреждането

Определя и целевите помощи, както и тези за отопление

Линия на бедност за следващата година да е 443 евро. Това с 52,37 евро повече спрямо размера ѝ през тази година. Предложението на социалната министърка Наталия Ефремова е публикувано за обществено обсъждане.

Съгласно публикуваните през 2026 г. данни от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)", под прага на бедност от 866,67 лева (443 евро) са били 1 369 000 души, или 21.2% от населението на страната, пише в оценката на въздействието. Относителният дял на бедните преди социалните

трансфери е 45,4%, а относителният дял на работещите бедни (за лица във възрастовата група (18-64 г.) е 11,8%.

Финансовата помощ на над 800 хил. хора с увреждания също се определя от линията на бедност. Така през новата година помощите за тях ще са:

- От 50 до 70,99% степен на увреждане е 7% от линията на бедност. Това означава, че е сумата догодина за тях ще е 31,01 евро;

- От 71 до 90% степен на увреждане - 15% от линията на бедност. Това означава, че е сумата догодина за тях ще е 64,95 евро;

- Над 90% степен на увреждане - 25% от линията на бедност. Това означава, че е сумата догодина за тях ще е 110,75 евро;

- Над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - 30% от линията на бедност. Това означава, че е сумата догодина за тях ще е 132,90 евро.

- Над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия - в размер на 57% от линията на бедност. За тях сумата ще е 252,51 евро.

Целевите помощи също са спрямо линията на бедност. От нея се определят и целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство; приспособяване на жилище; балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Конкретно размерите на целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство, за приспособяване на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги също се определят спрямо линията на бедност за съответната година:

- За покупка на лично моторно превозно средство - до четирикратния размер на линията на бедност, или 1772 евро

- За приспособяване на жилище - до двукратния размер на линията на бедност за съответната години и 886 евро.

- За балнеолечение и/или рехабилитационни услуги - до 80% от линията на бедност, но не повече от действително направения разход. Това прави 354,4 евро.

При предоставяне на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство и за приспособяване на жилище се взема предвид и средномесечният доход на член от семейството на хората с трайни увреждания, който за последните 12 месеца трябва да е равен или по-нисък от линията на бедност.

- Финансови помощи и средства за превенция на изоставянето и реинтеграция, отглеждане на детето в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. Те са еднократни и месечни. Еднократната помощ се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Тя може да се предоставя до шест пъти в годината, като общият ѝ размер за годината е до двукратния размер на линията на бедност за съответната година. При предложената стойност на линията на бедност за 2027

г. от 443 евро, помощта ще бъде в размер до 886 евро годишно.

Месечните помощи за деца, настанени в семейства на роднини или близки се отпускат, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на родителя/родителите, живеещи заедно, на ненавършилите пълнолетие деца, както и на навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от размера на линията на бедност за съответната година. Размерът на месечната помощ се определя по предложение на социален работник от дирекция „Социално подпомагане" и се диференцира съобразно възрастта на 8 детето. При предложената стойност на линията на бедност за 2027 г. от 443 евро, помощта ще

бъде в размер, както следва:

- До 3 г. – до 1,1 – кратният размер на линията на бедност, но не по-малък от 50 на сто от максималния размер на помощта – до 487,30 евро, но не по-малко от 243,65 евро;

- От 3 до 14 г. – до размера на линията на бедност, но не по-малък от 50 на сто от

максималния размер на помощта – до 443 евро, но не по-малко от 221,50 евро;

- От 14 до 18/20 г. (ако учи) – до 1,1 – кратният размер на линията на бедност, но не по-малък от 50 на сто от максималния размер на помощта (до 1,1-кратния размер на линията на бедност) – до 487,30 евро, но не по-малко от 243,65 евро.

Месечните средства за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, се отпускат без доходен критерий и се диференцират съобразно възрастта на детето. При предложената стойност на линията на бедност за 2027 г. от 443 евро, помощта ще бъде в размер, както следва:

- До 3 г. – 1,1 – кратният размер на линията на бедност за съответната година (487,30 евро);

- От 3 до 14 г. – линията на бедност за съответната година (443 евро);

- От 14 до 18/20 г. (ако учи) – 1,1 – кратният размер на линията на бедност за

съответната година (487,30 евро).

През 2027 г. по Закона за социално подпомагане се очаква да бъдат подпомогнати при равни други условия 82 000 лица и семейства. Целева помощ за отопление пък ще получат 420 000 лица и семейства.

През 2027 г. се предвижда финансови помощи и средства за подкрепа на детето и

семейството с цел превенция на изоставянето и реинтеграция, отглеждане на детето в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по Закона за закрила на детето да се предоставят за 4100 деца средномесечно.



