Арест за баща и син от "Столипиново", купували луксозни коли и имоти с пари от незаконно злато

Жената на по-възрастния мъж е пусната на свобода срещу 10 000 евро гаранция

Окръжният съд в Пловдив остави зад решетките 47-годишния Сашо Янков и 20-годишния му син Асен, арестувани при съботната акция в кв. "Столипиново". Мъжете са обвинени, че вкарвали контрабандно злато от Турция, продавали го, без да плащат данъци и след това с парите си купували луксозни коли и имоти. Заедно с тях към наказателна отговорност е привлечена и жената на Сашо - Таня Ч., която е пусната под гаранция от 10 000 евро.

Както "24 часа" вече писа, в събота следобед маскирани полицаи влезли в магазин за злато в махалата и в дома на собственика. Акцията продължи до късно през нощта, а прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за Янкови.

Пред съда прокурорът Димитър Молев обясни, че двамата мъже са обвинени в пране на пари, данъчни престъпления и участие в организирана престъпна група, като са внесени 11 тома доказателства. В материалите по делото има документи от НАП, НОИ, както и справки от банки. По думите му Сашо Янков се занимавал с престъпна дейност близо 6 г., а синът му се включил в последните 3-4 г.

Според обвинителя разследването на схемата продължило няколко месеца. Служителите установили, че Янкови внасят накити, продавали ги и купували скъпите коли и имоти, но нямали никакви доказателства за произхода на средствата. Иззети са тефтери с телефони и имена на различни лица, които ще бъдат разпитвани като свидетели и според прокурора има опасност двамата мъже да им въздействат, ако бъдат оставени на свобода.

Според адвокат Генчо Димов обаче в 11-те тома доказателства няма достатъчно информация за извършени престъпления. По думите му Сашо Янков от години се занимавал с търговия с накити. Професията наследил от баща си, който бил един от първите златари в Пловдив. Освен това двамата обвиняеми съдействали на разследващите и имали всички необходими лицензи за турското злато.

Съдия Петко Минев обаче прецени, че доказателствата са достатъчно за арест. Имало и разпитани клиенти, които посочили, че не са получавали касова бележка. Разпитан е и полицай под прикритие, който установил, че Сашо, Асен и Таня извършвали данъчни престъпления и държавата не е знаела за търговските им сделки. Все още не е изяснена щетата за държавния бюджет, но неплатените данъци били в особено големи размери. Съдията също откри риск при по-лека мярка за неотклонение двамата да извършат друго престъпление или да осуетят разследването.

Решението на Окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния.