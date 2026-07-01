Терзиев откри нова сграда на детска градина във "Връбница" за 316 деца

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Проектът е реализиран за над 8,3 млн. евро по ПВУ

Столичният кмет Васил Терзиев откри новия филиал на 5-та детска градина в кв. "Обеля". Новата сграда е изградена със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На церемонията по откриването присъстваха заместник-министърът на образованието Таня Панчева, кметът на район „Връбница" Румен Костадинов, представители на институции, родители, учители и жители на района.

Новата детска градина е с капацитет за 12 групи - 8 градински и 4 яслени, като ще осигури места за до 316 деца. Общата стойност на проекта е 8 334 961 евро, от които 2 045 167 евро са безвъзмездна финансова помощ по НПВУ.

"На пръв поглед откриваме една нова сграда. Но всъщност откриваме място, в което ще започват първите приятелства, ще се развиват талантите на стотици деца и ще се изграждат навици, които остават за цял живот", заяви кметът Васил Терзиев.

Според него за София като най-големия град в страната разширяването на мрежата от детски градини и ясли остава сред най-важните приоритети на общината, а европейското финансиране дава възможност такива проекти да бъдат осъществени по-бързо в полза на семействата.

Новата сграда предлага съвременна, безопасна и достъпна среда за обучение и грижа. В нея са изградени просторни занимални и спални помещения, физкултурно-музикален салон, плувен басейн, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Сградата е изцяло достъпна за хора с увреждания, с изградени външни рампи, адаптирани санитарни помещения и достъпни паркоместа. При изграждането ѝ са използвани съвременни материали и настилки, отговарящи на здравно-хигиенни изисквания за среда, предназначена за най-малките.

По време на церемонията децата от 5-а Детска градина изнесоха кратка празнична програма, след което официалните гости прерязаха символичната лента и разгледаха новата база. Към средата на 2026 г. Столична община работи по изпълнението на 23 проекта за детски градини и ясли - включващи ново строителство, разширения и основни ремонти.

От тях 12 се правят с финансиране по НПВУ. Те са на различен етап на изпълнение - от финализиране на нови сгради до активни реконструкции и предстоящи проекти.

Сред тях са нови детски градини в районите „Връбница", „Красна поляна", „Искър", „Красно село" и „Слатина", както и основни ремонти и модернизации на съществуващи градини в различни райони на София.

Чрез тези инвестиции се цели устойчиво увеличаване на капацитета, разкриване на нови групи и подобряване на образователната среда в районите с най-голям недостиг.