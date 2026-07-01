Вижте бурята, връхлетяла София (Видео, снимки)

Два самолета не можаха да кацнат на летище "Васил Левски"

Силна буря връхлетя центъра на София, а и голяма част от столичните квартали. Според прогнозата за времето днес се очакваше предимно слънчево време, а в някои части на страната - силни валежи с гръмотевици.

Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, съобщиха от НИМХ. Бурята в София СНИМКА: Георги Кюрпанов

Заради силния вятър и пороя два самолета не можаха да кацнат на столичното летище "Васил Левски". Единият - на "България Еър" бе върнат обратно на летището във Варна, откъдето трябваше да стигне до София, а вторията - на нискотарифната "Ryanair" бе пренасочен и кацна в Бургас. Някои от столичните улици дори се наводниха, сред които и централната "Бачо Киро", видяха фоторепортерите на "24 часа". Има и изпочупени клони. Според потребители във фейсбук и булевардът от Орлов мост към Военна академия също е под вода. Бурята в София СНИМКА: Йордан Симеонов

В столичната градинка "Кристал" паднаха 2 огромни дървета, но според информацията няма жертви.

Междувременно голям склад за отпадъци пламна близо до София. Заводът е на ул. "Банско шосе". На място има 8 екипа на пожарната, един медицински и един химически автомобил. Той е направил замервания на честотата на въздуха. Не са отчетени стойности, превишаващи нормите, казаха от МВР. Оттам посочиха, че сигналът постъпил при тях около 16,30 часа. Горели са 2 халета за преработка на пластмаса. По първоначални данни няма пострадали. Към момента гасенето продължава.