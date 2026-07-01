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Шестима работници са ранени при челна катастрофа между камион и микробус, по чудо няма жертви

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Медицинските екипи са на място. СНИМКА: Архив

Шестима души пострадаха при челна катастрофа между камион и микробус по пътя Скравена – Ботевград. По първоначални данни няма тежко пострадали, всички ранени са контактни.

Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на Спешна помощ ги преглеждат на място.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камион са отрицателни. Очакват се пробите на шофьора на микробуса, съобщи БТА.

Към момента движението по пътя е ограничено. От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили от пътен възел "Новачене" - Новачене - Скравена - Ботевград - София. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. В посока Враца леките коли се отбиват от пътен възел "Ботевград" - Ботевград - Новачене - Враца.

Организиран е обходен маршрут към София през Ребарково и Своге.

Медицинските екипи са на място. СНИМКА: Архив

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