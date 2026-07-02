Остров Света Анастасия - голямата лятна дестинация и сцена на 7 мили от Бургас

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На 9 декара земя има запазен средновековен манастир, сцена за незабравими концерти и представления, малко пристанище

Остров Света Анастасия - парчето земя на 7 мили югоизточно от Бургас, е пренаселен през лятото от посетители, които искат да го разгледат внимателно или да се насладят на богатата културна програма през юли и август.

Островът е с площ от 9 декара, височината му достига до 17 метра. На територията му има средновековен манастир с автентичен параклис, интерактивен музей за пиратски легенди и скални образувания, малък пристан.

Посетителите могат да се насладят на малък миден плаж, да опитат местни специалитети, да посетят традиционната пекарна.

В последните години островът е задължителна

дестинация за българските звезди на поп и рок музиката,

актьори и оперни певци. Затова община Бургас е подготвила поредица от почивни дни с богата и динамична културна програма. В нея има сбъднато желание за всеки, стана ясно при нейното представяне.

Театралните постановки, опера, концерти и фестивали се редуват през ден за радост на местни и туристи.

Юли започва с гръцка вечер този петък, а тъй като билетите бяха много бързо разпродадени, организаторите са дублирали музикалното преживяване и на 28 август.

Първият концерт на острова е на Руши Виденлиев на 11 юли, а на 14-и публиката ще се наслади на "Цигански напеви" с Шуменската симфониета. Седмица по-късно Белослава ще подари звездна нощ на всички посетители на остров Света Анастасия. Музикалната фиеста продължава на 25 юли с "Да послушаме кино" - впечатляващ проект на Плевенската филхармония и Хилда Казасян, който е отличен с наградата "Кристална лира".

Месецът ще завърши ударно с двудневния фестивал Bass that Island за електронна музика с участието на чуждестранни диджеи.

П. И.Ф. и "Остава" излизат на сцената на 7 август, а ден по-късно Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" ще покажат каква е

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Рожденият ден на остров Света Анастасия тази година ще продължи не един, а три последователни дни. На 13 август любимата туристическа атракция ще бъде парти център с Disco Voyage с дискотека на 80-те и 90-те. После на сцената ще са Братя Аргирови, а кулминацията на 3-дневните празненства ще бъде концертът на "Мери Бойс Бенд" с духа на бургаското лято.

Специално за почитателите на театралното изкуство бургаският Драматичен театър "Адриана Будевска" е подготвил премиерно участие на 16 юли с постановката "Когато котката я няма". А на 23 юли комедията "Всичко за мъжете" ще забавлява зрителите до сълзи в компанията на Явор Борисов, Васил Драганов и Евгени Будинов. “Анастасия” е един от общинските катамарани.

Трупата на операта в Бургас е подготвила три заглавия от репертоара си – "Любов без превод", "Канцонети под звездите" и "Френска целувка".

До острова се стига с общинските катамарани "Анастасия" и "Бургус", които отплават от Магазия 1 на пристанище Бургас в близост до Морската гара. Пътуването отнема около 30 минути. При силен вятър и вълнение курсовете се отменят с цел безопасност.