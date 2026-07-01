Все още няма следи от изчезналата 11-годишна Наталия

Все още няма информация за изчезналата 11-годишна Наталия Асенова от Варна

По-рано днес от Дирекция „Киберпрестъпност" към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" съобщиха във Фейсбук, че се активирана е системата AMBER Alert за изчезналото дете. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето.

Наталия е с кестенява коса, светли очи и висока от 160 см. Била е облечена със светъл дълъг панталон бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.

За последно е видяна на 30 юни, в района на с. Константиново, област Варна, придружавана от възрастен мъж, представящ се като Асен Антонов Симеонов. Той е на около 40 години, висок около 170 см, с късо подстригана коса и едро телосложение. Бил е облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават всички, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР – Варна.