След години на разруха реставрират фасадите на старата сграда на БНБ в Пловдив

Имотът вече е на общината и в търсене на предназначение се чуха екзотични идеи като превръщането му в градска баня

В крайна сметка беше решено да стане филиал на Археологическия музей, трезорите за находките не стигат

Една внушителна и красива сграда в центъра на Пловдив от години се руши. Тя е богато декорирана с капители, арки и решетки от ковано желязо на прозорците, но впечатлява не толкова с красотата си, колкото с олюпените си мазилки, от които не е ясно какви всъщност са били оригиналните цветове.

Това е построеното през 1909 г. здание на БНБ,

което вече е общински имот и градската управа прави първа крачка към неговото възстановяване – обявена е обществената поръчка за реставрация и консервация на фасадите за над 2 млн. евро.

Постройката е паметник на културата без определена категория и е част от историческата зона "Филипопол – Тримонциум – Пловдив".

"Все още нямаме бюджет за 2026 г., но предстои приемането му и необходимите средства ще бъдат заложени във финансовата рамка", обясни за "24 часа" зам.-кметът с ресор култура Пламен Панов, който е възложител на поръчката.

Сградата е построена по проект на швейцарския архитект Хайнрих Майер специално за нуждите на пловдивския клон на БНБ. Разширена е през 1929 г. и има 5 етажа, а застроената площ е 1080 кв. метра. Директорът на Археологическия музей Костадин Кисьов СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Последното освежаване на фасадите е правено преди 20-ина години

– само от северната страна. През 2013 г. община Пловдив придоби основната част от имота, като предостави терен от 6,5 дка на "Ягодовско шосе" на БНБ за изграждането на нов паричен център.

През 2016-а банката освободи сградата и оттогава в общината започнаха да умуват за какво да я използват.

Бившият пловдивски кмет Иван Тотев лансира за кратко идеята там да се премести управленският екип, защото сегашната сграда на общината е била ползвана от Областното управление на милицията в периода от 1944 до 1959 г. и килиите за мъчения с петната от кръв още стоят в подземните нива.

След това се отказа, защото банковата постройка не е подходяща за работата на градската администрация.

През 2021 г. следващият кмет – Здравко Димитров-Зико, отвори някогашния трезор за репортери и те видяха подземията с огромни метални врати, които едва се отварят, помещения със сводове, наричани пруски колони, иззидани от четвъртити каменни блокове, споените с тухли и метални релси тавани и мебелите, покрити с дебел слой прах. И Зико беше на мнение, че имотът не е подходящ за седалище на общината.

Наследникът му Костадин Димитров и екипът му обявиха

конкурс какво да се прави със сградата на БНБ под мотото "Трезор за идеи"

в началото на този мандат. Постъпиха 42 предложения - 19 от България и 23 чужбина, като имаше проекти от Аржентина, Бангладеш, Китай, Япония, Виетнам, Нидерландия и др.

Най-нестандартното хрумване беше имотът да се превърне в градска баня, но преобладаваха свързани с културата проекти - да стане библиотека, музей на архитектурата или археологията, пространство за съвременни изкуства и др.

Имаше и предложение сградата да стане закрита агора, в която да се провеждат дискусии по важни за града теми. Паричният салон на затворения от години клон на БНБ в Пловдив СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Отличени бяха 3 проекта – за превръщането на сградата в музей за историята на Пловдив, в център за млади надежди в сферата на творческите индустрии и във филиал на Археологическия музей. В началото на т.г. в общината се спряха на третия вариант, защото годишно във фондовете на Археологическия музей постъпват между 2000 и 3000 нови артефакта и експозицията има нужда от нови пространства.

"Имаме проблем с фондохранилищата, до 2 г. няма да има къде да съхраняваме експонатите, така че това е добро решение", коментира тогава директорът на музея Костадин Кисьов.

Но пред превръщането на имота във филиал има и още една пречка – част от сградата и земята под нея е собственост на частна банка, която има клон там.

"Имотът е недвижима културна ценност и трябва да се поддържа,

затова няма проблем с обявената поръчка за реставрация и консервация на фасадите. Но когато дойде време да променим функцията и да стане част от нашия музей, трябва да имаме съгласието и на другия собственик. Затова съм внесъл писмо в Министерството на културата, в което съм изложил проблема. Археологическите находки са публична държавна собственост и чакам тяхното становище може ли в този имот да има филиал на музея", обясни Костадин Кисьов.

Но тъй като няма пречка пред обновлението на фасадите с общински пари, поръчката е в ход и оферти се приемат до 15 юли. От документите става ясно, че в най-лошо състояние е северната фасада на сградата - на места мазилката е изпопадала до степен да се виждат тухлите.

Предстои първо да се започне от покрива, керемидите да бъдат почистени, а счупените – подменени, монтаж на нови улуци и водосточни тръби и след това ще се работи по фасадите, като ще бъдат обновени и всички декоративни елементи.

Използваните материали трябва да бъдат насочени към запазването на автентичността на сградата, както и да бъдат съобразени с противопожарните изисквания и с атмосферните влияния. А всеки етап от работата трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимото културно наследство, защото сградата е безспорна ценност.