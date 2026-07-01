ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 сигнала за паднали клони върху коли в Пловдив в...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23149660 www.24chasa.bg

Десетки майки от Пловдив протестираха срещу ниското обезщетение (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1696
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лошото време в Пловдив не спря майките Снимки: Стоян Петров

Настояват за достойна подкрепа от държавата

Десетки майки от Пловдив се събраха пред площад "Съединение" и настояха за достойна подкрепа от държавата и протестираха срещу ниските обезщетения, които получават. Те дойдоха с децата си и дори лошото време в Пловдив не ги спря да изкажат исканията си. Присъстваха и бащи, и баби, както и близки на младите семейства.

Те държаха лозунги "Бебето расте. Майчинството - не Памперсите поскъпват. Майчинството - не!" и "Не искаме лукс! Искаме спокойно детство!"

Те държаха лозунги "Бебето расте. Майчинството - не"
Те държаха лозунги "Бебето расте. Майчинството - не"

"Всички майки продължават достойно да отглеждат децата си, които са бъдещето на тази държава. Всеки ден ги гледат в очите и се чудят от какво да ги лишат днес", заяви майка на протеста.

Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им, предава Радио Пловдив. 

Десетки майки от Пловдив се събраха пред площад "Съединение" и протестираха за достойна подкрепа от държавата
Десетки майки от Пловдив се събраха пред площад "Съединение" и протестираха за достойна подкрепа от държавата

Лошото време в Пловдив не спря майките Снимки: Стоян Петров
Те държаха лозунги "Бебето расте. Майчинството - не"
Десетки майки от Пловдив се събраха пред площад "Съединение" и протестираха за достойна подкрепа от държавата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)