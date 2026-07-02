Достойните спасители доказаха, че не само Батман и Спайдърмен са герои

Сред новите наградени в инициативата на "24 часа" са обикновени хора, които не се колебаят да рискуват живота си за другите

Често свързваме думата “супергерои” с филмите и комиксите и измислените образи, които спасяват света с невероятни сили и костюми. За поредна година на церемонията “Достойните българи” обаче се видя, че истинските супергерои са сред нас - обикновени хора, които в критичния момент не се колебаят и рискуват живота си за другите.

С 23-ото си издание инициативата на медийна платформа “24 часа” вече обединява 979 души. А сред 29-те нови отличени специално място заеха хората, които не с думи, а с дела доказаха, че истинските герои не носят костюми.

Един от тях - автомонтьорът Венцислав Матев, го каза директно: “Хубаво е децата да виждат, че не само Спайдърмен и Батман са герои”.

През май тази година придошлата Янтра край търновското село Шемшево се превръща в смъртоносен капан. 17-годишният Даниел от селото влязъл сам във водата да снима на живо наводнението и мощното течение го повлякло.

Момчето се вкопчило в паднало дърво и стояло повече от 20 минути в ледената вода, без да може да плува добре.

На помощ се отзовали четирима мъже с различни професии, но с еднакъв характер

- водолазите Даниел Стоянов и Петър Костадинов, пожарникарят Недалин Христов и автомонтьорът Венцислав Матев. Даниел Стоянов пристигнал пръв без екипировка, съблякъл се и влязъл във водата. Успокоявал момчето и го убеждавал да се обади на майка си. Скоро пристигнал Недалин Христов с порязана ръка от по-ранна акция, но се хвърлил с колан. Двамата се носели с течението, докато Стоянов успял да прехвърли Даниел върху бент от клони. После на помощ дошли Венцислав Матев с рибарската си лодка и Петър Костадинов. След повече от час успели да изкарат момчето на брега.

Истински супергерой е и граничният полицай Ивелин Арабаджиев,

който на 22 април тази година получил сигнал за автобус с украинска регистрация, който блокира движението на около 2 км пред ГКПП Малко Търново.

ИВЕЛИН АРАБАДЖИЕВ

От двамата шофьори на автобуса разбира, че е свършило горивото и се наложило да заредят с туба от близка бензиностанция. Със служебния автомобил с включени светлини Арабаджиев започва да регулира движението. Когато рейсът успява да запали, пред него има 7-8 души.

Двигателят заработил, но автобусът тръгнал назад и паднал в дерето. Арабаджиев скочил в дерето, изкъртил задния люк и започнал да изкарва хората един по един. Чак тогава разбрал, че автобусът е пълен.

По-слабите жени и деца ги вадел през рамо, а по-тежките издърпвал за краката. Обувките му се скъсали от усилието.

Единствената му мисъл била: “Само да не пламне”

Едва след акцията осъзнал колко близо е бил до гибел. Почти до такъв фатален развой стигат и две момичета миналото лято, когато на Централния плаж в Поморие навлезли по-навътре в морето при жълт флаг. Нито едната не плувала добре и течението ги повлякло. Плажните спасители Радостин и Калин реагирали веднага, хвърлили се във водата и ги извадили на брега в безсъзнание. Първоначалните опити за реанимация на място не дават резултат.

Почиващият на плажа лицево-челюстен хирург доц. Константин Димов се намесил незабавно

и успял да възстанови жизнените функции на момичетата преди пристигането на линейката.

ДОЦ. КОНСТАНТИН ДИМОВ

Отличие “Достоен българин” получи и 43-годишният Емурла Мехмед от бургаското село Свобода. В обикновен ден поставял ограда на къща, когато чул викове, че наблизо гори постройка, а вътре имало хора. Счупил прозореца и извел майка и дъщеря с увреждания от Камено миг преди да се случи трагедия.

АНТОНИЯ БАНКОВА

На 12 май в Пловдив 45-годишната Антония Банкова видяла спряло такси на светофара.

Оказва се, че шофьорът е припаднал зад волана. Въпреки че шофьорите отзад натискали клаксони, тя спряла, изключила двигателя и повикала Спешна помощ. Оказало се, че мъжът има сериозен здравословен проблем, за който не е знаел. Благодарение на нейната бърза реакция той е жив и се възстановява.