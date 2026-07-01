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Пожарът в завода за отпадъци в София е обхванал 2000 кв. м., чакат се водоноски

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Пожарът все още не е потушен. СНИМКА: Йордан Симеонов

Управителят твърди, че батерии са се самозапалили

Пожарът в завода за третиране на отпадъци в столичната улица "Банско шосе" се разпрострял на около 2000 кв. метра, съобщи пред журналисти Веселин Гетов от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Огънят все още не е потушен, като се чакат водоноски. 

"Очакваме да дойдат водоноски, основния проблем е водоснабдяването в района, защото има инсталирани пожарни хидранти, но няма вода в тях - каза Гетов, който даде брифинг от мястото на инцидента.

Причината за пожара тепърва ще се установява, но управителят на завода смята, че е вследствие на батерии, които са се самозапалили. Мястото е предназначено за обработка на рециклиране на отпадъци, а задимяването се вижда от съседния кв. "Люлин". Гъстият черен пушек се издига на над 10 метра височина.

Заводът е на ул. "Банско шосе" и е на "Екобулпак". На място има 8 екипа на пожарната, един медицински и един химически автомобил. Той е направил замервания на честотата на въздуха. Не са отчетени стойности, превишаващи нормите, казаха от МВР. Оттам посочиха, че сигналът постъпил при тях около 16,30 часа. Горели са 2 халета за преработка на пластмаса. По първоначални данни няма пострадали. Към момента гасенето продължава. 

Огнеборците имат недостиг на вода. СНИМКА: Йордан Симеонов
Огнеборците имат недостиг на вода. СНИМКА: Йордан Симеонов

"Организацията ни е такава, че да не застрашаваме и нашите служители. Конструкцията на халетата е метална, вече е нагрята и е провиснала, обясни Генов, цитиран от БТА. 

Гори завод за отпадъци в София, химически екип ще изследва въздуха СНИМКА: Йордан Симеонов
Гори завод за отпадъци в София, химически екип ще изследва въздуха СНИМКА: Йордан Симеонов
Димът се вижда отдалеч. СНИМКА: Йордан Симеонов
Димът се вижда отдалеч. СНИМКА: Йордан Симеонов

Пожарът все още не е потушен. СНИМКА: Йордан Симеонов
Огнеборците имат недостиг на вода. СНИМКА: Йордан Симеонов
Гори завод за отпадъци в София, химически екип ще изследва въздуха СНИМКА: Йордан Симеонов
Димът се вижда отдалеч. СНИМКА: Йордан Симеонов

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