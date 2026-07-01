От Израел пристигна бащата на раненото момче, паднало от незаконния “диван” в морето (Обзор)

Собственикът на атракциона, който го теглил с джет, нямал правоспособност да го кара

Удар в подводен камък или в скали е причинил тежкия инцидент с воден атракцион в Ахелой във вторник, при който пострадаха 3 момчета от Израел. Едното от тях е в тежко състояние и с опасност за живота.

По тези версии работят разследващите, след като са разпитали водача на джета, теглил надуваемия "диван", и очевидци.

Едно от предположенията е, че при изтегляне на надуваемия атракцион той е попаднал в плитчина и е закачил подводен камък или скала, които са го обърнали. Тази засега е и водещата версия, каза прокурор Мария Маркова.

Според кмета на Ахелой Димитър Нейчев инцидентът е станал при много ниска скорост на атракциона, който се е прибирал към брега почти по инерция.

При удара му с камъка 6 момчета, всичките от Израел, са паднали във водата

Три от тях са се ударили на твърдо, едно е сериозно ранено. Втората версия е за рязък завой, при който "диванът" е изхвърчал в близки скали.

Атракционът е работел без разрешително за водноразвлекателна дейност. Управляващият джета Иван Сивков, който е и негов собственик, бил неправоспособен за тази дейност. Това е заключението на "Морска администрация" след извършената проверка. Тя идва в момент, когато още се пишат правилата за по-строг контрол на водните атракциони след случая в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно момче заради скъсан колан на парашут.

Сивков бе освободен от ареста, но прокуратурата отново поиска задържането му за 72 часа. По случая с ранените израелски туристи е образувано досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда , като работното обвинение е по чл. 135 от НК за професионална непредпазливост, по който може да получи лишаване от свобода до 2 г.

В хода на разследването обаче то може да бъде променено, ако се докажат и други пострадали от водния атракцион, обясни прокурор Маркова.

От шестимата младежи, паднали във водата, пострадалите са трима, като двама от тях са се отървали с повърхностни одрасквания. След инцидента били откарани за преглед в медицински център в Слънчев бряг, където били превързани, без да се налага настаняването им в болница.

Един обаче е закаран със специализиран превоз в шоковата зала на УМБАЛ - Бургас с контузия на главата, фрактура на черепа и с опасност за живота.

"24 часа" научи, че в Бургас вече е пристигнал от Израел бащата на най-пострадалото момче. Състоянието на младежа, който е на навършени 17 г., продължава да е тежко, казаха от болницата. Присъствието на бащата се налага и заради непълнолетието на сина му, заради което при нужда от медицинска интервенция ще се иска съгласие от родител. Засега не е коментирано преместване на момчето в друга болница, казаха от лечебното заведение в Бургас.

Междувременно се разбра, че израелските туристи не са попаднали случайно на плажа в Ахелой.

За посещението на атракциона платили предварително на туроператора,

който ги докарал на почивка в България. За качването на джета те са подписали декларация за предварително съгласие, с което са поели и рискове от возенето. На самия плаж в Ахелой, където е участъкът с отдаване на атракциона, има табела, която предупреждава за подводни камъни в морето, изписана и на иврит.

Израелските туристи харесвали този плаж, тъй като е по-закътан от шумните ивици в Слънчев бряг. Отишли да се забавляват ден преди компанията да отлети за Израел.

В сряда - ден след инцидента, в базата на атракциона в Ахелой нямаше никого. Той остана затворен, а джетът и надуваемият "диван" са иззети от разследващите като веществени доказателства по образуваното досъдебно производство. Разследването е установило, че водният мотор е собственост на друго лице, и търси връзката между него и Сивков.