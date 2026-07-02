Поръчваш шофьорска книжка онлайн по обява в ТикТок, изнудват те за пари

Измамниците ползват изкуствен интелект за изображения и комуникация с жертвите

Хиляди българи и чужденци, които искат да си купят шофьорска книжка онлайн, стават жертва на измама в социалните мрежи, показа проверка на “24 часа”.

Започват комуникация по обяви, най-вече в ТикТок, изпращат личните си данни, за да се подготви документът, а после ги изнудват за пари. Иновативните измамници ползват изкуствен интелект за подготвянето на обявите, както и за комуникацията с жертвите.

Новата измама е от акаунт с потребителско име bellasmith3295. За да заблуди потенциалните жертви, използва като прякор “шофьорски книжки”. Има 7 публикации.

Целта е човек да се свърже с измамниците, а те да прехвърлят комуникацията на криптирано приложение като вайбър, уатсап и телеграм. Там е ползван номер на нищо неподозиращ българин. Това се прави с различни хакерски инструменти. Потърси ли ги човек, анонимните му обясняват какво им трябва, за да изготвят книжката - ЕГН, паспортна снимка, понякога лична карта. Когато ги получат, пращат снимка на шофьорската книжка, направена с изкустен интелект. След това искат плащане онлайн. Дори да го направи, човек няма да получи книжка, а става жертва на изнудване. Обясняват му, че имат данните, документите и ако не плати, ще го издадат на полицията. Заради това, че жертвите знаят какво са направили, не подават сигнали.

Доста хора обаче докладват, че са видели публикациите. Единственият случай на съобщил, че е изнудван, е на жена от Северна България. Тя разказала, че ѝ искат пари. Обяснила, че мошениците имат личните ѝ данни, но не казала как. Разследващите сами се досетили, че е опитала да си купи книжка.

Още по-куриозен бил случай отпреди 2 години. Тогава мъж отишъл в легитимна автошкола и поискал да си получи книжката (те се вземат от КАТ – б.а.). Човекът зад бюрото бил изненадан и объркан, защото никога не бил виждал такъв курсист. Попитал го кога е изкарал изпитите си и сигурен ли е, че е бил клиент на тяхната школа. Тогава чул изненадващ отговор. “Хайде де, какво се правите, нали пуснахте обява в ТикТок, че срещу 500 лева продавате книжки, а аз ви пратих данните си. Дошъл съм да си я взема”, отвърнал той.

От школата се шокирали, защото нямали профил в ТикТок. Поразпитали мъжа и разбрали истината. Оказало се, че някой е откраднал снимките им от фейсбук и създал ментето в ТикТок. От школата веднага сезирали институциите. Те успели да свалят профила. Експерти казват, че това е правилният подход. Съветват пострадалите на уведомят последователите си, че са жертва на измама.

Краденето на снимки вместо графики е другата тактика на зложелателите. Не се ограничават само с книжки, а и с лични карти, дипломи за висше образование и други. Правят го както в ТикТок, така и в инстаграм и фейсбук. Оттам вземат кадри на истински документи. Например виждат публикация с хвалба “Пазете се, взех книжка”, в която младежът е снимал документа си. Ползват кадри на подобни наивници за демонстрация колко добри са техните изработки и как работят с различните институции. По същия начин действат и при постове от завършване на училище и университет, в които дипломите са снимани.

Във фейсбук повече се разчита на реклами. За тях се плаща с купени от тъмната мрежа банкови карти. Един профил рекламира измамата на много езици с различни шаблони и рядко има собствени публикации или повече от 30 последователя.

В ТикТок се залага на 2 други стратегии. При едната се купуват хакнати профили и съдържанието се променя. В другата се пазаруват последователи и харесвания. Така алгоритъмът сам предлага публикациите им.

Зад всички измами вероятно стоят чужденци. Те действат в различни държави и при създадените с изкуствен интелект изображения само сменят детайлите за конкретната страна. Задържани за измамите с фалшиви документи няма.

Как да разпознаете измамата по грешките

ШофЪорски книжки, свидетелество за упраЛЛение на МПС, ПЕРМИС, лицензи, разрешителни. Грешките в ТикТок обявите са от превод с изкуствен интелект, но трудно се разбират от хора без образование, които искат да си купят книжка.

На 27 февруари е първата обява и предлага книжки в категориите A, B, C и E. Първите 3 са за мотори, коли и камиони. Последната е за ремарке и се взема само в комбинация с друга категория. В графиката няма цени, а опит да се поправи грешното Ъ вместо “ь” в “шофьорски”. Категории пък е написано с латинското r вместо “г”.

Коментарите са друго доказателство, че профилът е измама. Хората питат за цени, но получават като отговор “частен”, “писах ти насаме” и други вариации на машинен превод. Вероятно оригиналът е бил на английски език и е съдържал думата private. Тя се използва за лично съобщение, но без контекст преводачът се е объркал с други нейни значения. В първата графика липсва информация за връзка. Тя е представена в описанието така: “Шофьорска книжка е налична за тези, които вече знаят как да шофират. 100% легална”.

В следващите публикации, отново графики, вече се появява категория D - за автобуси, както и цени. На 20 март сумите са в евро - 320 за A, 620 за B, 820 за C и 920 за D категория. В следващите две публикации валутата е левове, но цифрите остават същите. След това се връщат в евро. За сравнение, истински курс за категория B струва около 950 евро. Цената не включва изпитите.

Появяват се и коментари на украински и румънски на желаещи. Интересното е, че първият получава отговор на полски. В публикациите има информация, че всичко става онлайн.