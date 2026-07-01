Перо по перо нови разходи, но не за кафета, а по стари договори (Обзор, графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гълъб Донев спестил 383,8 млн. от махнати индексации по договори на АПИ, БДЖ и НКЖИ

Да правиш фейсбук рубрика “перо по перо”, не е като да правиш бюджет перо по перо.

С тази крилата фраза в сряда вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев освети задочния спор, който водят с “Продължаваме промяната” за парите на държавата за тази година.

След заседанието на правителството Донев се изправи пред журналистите, за да отчете за какво основно ще се харчат средствата от подготвения проект за бюджет да 2026 г., след като министрите приеха бюджета за 2026 г. и той ще се внесе в парламента. (Виж графиката.)

Изявата на вицепремиера бе провокирана от фейсбук постове на “Промяната”, които “перо по перо” извадиха част от разходите.

“С 1,5 милиарда евро се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, кафе, вода, текущи ремонти - не основни, и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, коли и така нататък. Това е 35% увеличение”, каза лидерът на ПП Асен Василев пред bTV.

“Когато правим сравнение във фейсбук, трябва да знаем, че в разчетите от декември не са били предвидени средства за общинската инвестиционна програма”, отвърна Донев.

Единствено бил включен текст за 460 млн. за общинската капиталова програма, която се разплаща през ББР, които обаче не са намерили отражение в разчетите нито на касова, нито на начислена основа. Затова

в новия бюджет са заложени 2,013 млрд. евро капиталови разходи за общините,

или с 1,1 млрд. повече. И допълни, че 1,1 млрд. са за неразплатени проекти още от 2024 г. Неразплатени били и субсидии за 96,9 млн. евро на общините.

Други 139,5 млн. евро са за неразплатени разходи от минали години за текущ ремонт и поддръжка на пътища. Сумата идвала от сключени извънсъдебни споразумения от 2024 и 2025 г. по дела за забавени плащания по договори - включително лихви и съдебни разноски, които за 2026 г. възлизат на около 160 млн. евро.

При издръжката на Министерския съвет имало увеличение от 8,5 млн. евро заради приети нормативни актове от правителствата “Желязков” и “Гюров”. От тях 8,239 млн. евро са за плащания на присъдени суми по търговско дело. 270 хил. пък струвала охраната на демонтирания Паметник на Съветската армия. 12 хил. за честванията на годишнината от Априлското въстание във Враца.

Донев посочи и парите за домакинствата ни за “Джиро д'Италия” и “Евровизия”, както и за изборите - общо близо 200 млн. евро. Увеличението в капиталовите разходи пък било основно за отбрана - 158 млн. евро. А

парите за държавни ведомства били колкото миналата година - 2 млрд. евро

Общо планираните капиталови разходи за европейско финансиране са в размер на 5,332 милиарда евро, в това число 3,329 милиарда по плана за възстановяване и 1,426 млрд. по оперативните програми. Финансовият министър напомни, че ако не се усвои целевото финансиране по плана в срок, съществува риск проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет и да връщаме европейски средства.

Донев посочи още, че от премахването на индексациите на договори на АПИ, БДЖ и НКЖИ успял да спести 383,8 млн. евро.

Преди заседанието на правителството пък премиерът Румен Радев обяви, че се спира сляпото плащане по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси и отговорност от държавните служители, които ги подписват и приемат некачествено извършени дейности.

Радев посочи още, че кабинетът ще предложи законови промени, с които публична инфраструктура да може да се изгражда и с частен капитал, основани на най-добрите европейски практики.

“Моделът ни за развитие на инфраструктурата ни е почти изчерпан. Този модел ражда корупционни практики, води до по-ниско качество и неефективно разходване на публични средства”, обоснова се премиерът. И възложи проверки на ремонтите и строежите на пътищата.

Линията на бедност с 50 евро нагоре за 2027 г. - става 443

Линията на бедност да се увеличи с 50 евро за 2027 г. и да стане 443 евро. Това предложение на социалния министър Наталия Ефремова е публикувано за обществено обсъждане.

С под тази сума в момента живеят 1 369 000 души, или 21,2% от населението на страната, пише в оценката на въздействието.

От линията на бедност зависи финансовата помощ на над 800 хил. души с увреждания. Така от 1 януари хора с от 50 до 70,99% увреждания ще получават 31,01 евро. Тези между 71 и 90% - 64,95 евро. Над 90% степен ще получават 110,75 евро. Хората с 90% степен на увреждане с определена чужда помощ - 132,90 евро. А над 90% с чужда помощ и социална пенсия за инвалидност - 252,51 евро.

Целевите помощи също са спрямо линията на бедност. От нея се определят тези за отопление, за покупка на лично моторно превозно средство, приспособяване на жилище, балнеолечение. Тя е репер и за парите за подкрепа на детето, настанено при роднини или в приемно семейство.

