Арестуваха жената на Принца от Калашниците - плашила свидетелка с изселване, за да си оттегли показанията (Обзор)

Двете жени случайно се засекли в квартален магазин

Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от “Ботунец”.

Крясъците са на съпругата на арестуван по време на акцията срещу Кашалниците в средата на юни. Докато вика, удря една от свидетелките срещу бандата, за да я накара да си промени показанията. Това съобщиха от държавното обвинение.

Двете се засекли случайно в квартален магазин. Ядрото на бандата на Калашниците живее в “Ботунец”. Жените първо се скарали вътре. Съпругата излязла, но причакала свидетелката. Отвън продължила с крясъците и заплахите. “Отивате да си променяте показанията”, викала тя. И пак се заканила с думите “Ако не си промените показанията, ще страдате”.

Въпреки заплахите до промяна на казаното от свидетелката не се стига. Вместо това жената подава сигнал в полицията.

“СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство”, обясни шефът на СДВР Николай Пелтеков. И добави, че полицията е ползвала както видеозаписи, така и разпити на свидетели, за да разбере какво се е случило. Те са приложени по делото.

Арестуваната бе посочена от Софийската районна прокуратура като С. А. Тя вероятно е съпруга на Красимир Алексиев - Принца. От държавното обвинение съобщиха, че ще ѝ искат постоянен арест. Те са я подвели под отговорност за опит за принуда. Ако бъде призната за виновна, може да получи до 6 години затвор.

Групата на Калашниците бе задържана на 14 юни. Точно за тогава Алексиев бе обявил кастинг, че бандата търси нови членове и бе поканил желаещите в кв. “Ботунец”. Направи го с фейсбук видео, но се появиха само от ГДБОП и СДВР, шегуваха се в социалните мрежи. След ареста му Алексиев бе обвинен, че заплашил мъж, за да му даде пари. “Имам хора навсякъде, ще се оправя. Ще видиш кой съм, ще ти счупя главата”, казвал той. Заедно с него е обвинен и Росен Иванов. И той се заканвал на същия мъж. Двамата са в ареста.

Алексиев има и второ обвинение - през 2024 г. държал в плен момиче за 7 денонощия. По делото показания дала проститутка. Тя казала, че работи за Красимир, но след това заминала за Германия и заживяла с германец. Не е ясно дали това е жената, която съпругата на Алексиев е нападнала.

Принца е осъждан през 2022 г. в Бургас заради фалшиви документи. Свидетели по делото разказали, че Калашниците са заедно от 2020 г. стартирали като група за взаимопомощ, но после започнали да се занимават с лихварство, сводничество, рекет и заплахи.

До арестите на членове на бандата на Калашниците се стигна след катастрофата край кв. “Ботунец” в началото на юни. Тогава Васил и Траян Филипов, които гравитирали около групата, убиха четирима души в катастрофа на бул. “Челопешко шосе”. Те са в ареста. Още след трагедията близки на пострадалите се оплакаха, че им е оказван натиск от роднини на Васил и Траян. По случая има проверка.