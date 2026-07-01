Два дни издирват 11-годишната Наталия, изчезнала с пастрока си след семеен скандал, майка ѝ - вързана за стол (Обзор)

МВР активира и система АMBER Alert за спешно уведомяване при липса на дете и данни, че животът му е в непосредствена опасност

Два дни продължава издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското с. Константиново, най-вероятно отвлечена от пастрока си след семейна разправия. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни и информацията, която има, е доста оскъдна. Неофициално стана ясно,че майката на момичето е била открита завързана на стол, а от детето и мъжа, с когото живеела на семейни начало, нямало и следа.

В сряда в издирването на Наталия беше включена и международната система AMBER Alert. Заедно с данните за детето беше дадена и информация за 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е публикувана в спешното известие на полицията. Най-вероятно това е мъжът на майката.

Според разпространената информация Наталия е с кестенява коса, светли очи и е висока около 160 сантиметра. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. За последно е видяна в района на село Константиново.

В сигнала е посочено, че с детето е Асен Симеонов. Той е висок около 170 сантиметра, с късо подстригана коса и едро телосложение. По данни на полицията е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Известието призовава всеки, който разполага с информация за местонахождението на двамата, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в Областната дирекция на МВР във Варна.

Същите данни бяха разпространени още във вторник вечерта от полицията. До момента от МВР не съобщават официално какви са обстоятелствата около изчезването на детето, нито по каква причина то е с 40-годишния мъж.

Кметът на село Константиново Димитър Владимиров потвърди пред “24 часа”, че Асен Симеонов не е биологичен баща на Наталия, а живее на семейни начала с нея и майка ѝ, детето посещава училище в селото.

По непотвърдена информация в семейството е имало напрежение и конфликти. Към момента тази информация не е официално потвърдена от разследващите и не е ясно дали има връзка с изчезването на момичето.

AMBER Alert е система за спешно уведомяване при изчезване или отвличане на дете, когато има данни, че животът или здравето му могат да бъдат в непосредствена опасност. Сигналите се разпространяват чрез социалните мрежи Facebook и Instagram, както и през други комуникационни канали, за да достигнат до максимално широк кръг от хора за възможно най-кратко време.

Системата има за цел да превърне обществото в допълнителни “очи и уши” на правоохранителните органи, като всеки гражданин може да помогне с информация за местонахождението на издирваното дете.

България използва системата AMBER Alert от 2018 г. При активиране на механизма информацията се разпространява незабавно, когато компетентните органи преценят, че са изпълнени необходимите критерии и съществува реална опасност за детето.

Работата по издирване на Наталия Асенова и Асен Симеонов продължава. От полицията призовават гражданите да не предприемат самостоятелни действия, ако ги забележат, а незабавно да уведомят органите на реда на телефон 112.

