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10 сигнала за паднали клони върху коли в Пловдив в...

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10 сигнала за паднали клони върху коли в Пловдив в силния дъжд

Мая Вакрилова

[email protected]

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Паднал клон върху кола на ул. "Славянска" Кадър: Фейсбук/Panayot Traykov

Екипи на "Градини и паркове" и Пожарната разчистват щетите

10 са към момента получените сигнали за паднали дървета и клони върху коли в Пловдив заради обилния дъжд.

Това съобщи за "24 часа" шефката на общинското предприятие "Градини и паркове" Радина Андреева. По думите й към момента всички сигнали са обработени и заедно с Пожарната работят съвместно. "Екипите реагират бързо и където има нужда, се отзоваваме. От Пожарната също ни помагат, а утре сутрин ще мобилизираме всички екипи, за да разчистим", уточни Радина Андреева.

Бурята в Пловдив започна около 19 часа и към момента още продължава, като дори се усилва. 

Подадени сигнали за паднали дървета и клони има във всички райони на града.

Паднал клон върху кола на ул. "Славянска" Кадър: Фейсбук/Panayot Traykov

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