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Порой в Пловдив – гърмежи, светкавици и обилен дъжд с прекършени клони, но донесе хлад (Видео, снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Прекършено дърво на улица "Славянска" в Пловдив е нанесло поразии над автомобил. Снимки: ФБ

Екипи на "Градини и паркове" и Пожарната се борят с поразиите, а те са много

Вече над час в Пловдив вали обилен дъжд, придружен със светкавици и силни гърмежи. Много от улиците се превърнаха в реки, а улуците на жилищните блокове бълват вода като гейзери.

Първо притъмня, после излезе силен вятър, дърветата се превиваха, а сетне започна да вали на едри капки. В един момент се усили и рукна проливен дъжд. Колите подобно на амфибии се движат по улиците. От изсушените листа и падналия липов цвят доста от шахтите са запушени и не могат да поемат водата.

Десетки са сигналите за паднали дървета и клони в целия град, екипи на "Градини и паркове" съвместно с Пожарната се отзовават. "Ще изчакаме да спре и утре сутрин мобилизираме екипите да оправят щетите", увери шефката на общинското предприятие.

Мнозина обаче приветстват живителния дъжд след продължителните жеги. Освен, че отми прахоляка и мръсотията, донесе и тъй жадуваната прохлада. "Нека повали, земята е жадна и има нужда от вода", пишат пловдивчани в социалните мрежи. А други възкликват: "Поне тази нощ ще се спи".

В целия град има прекършени клони и дървета. Снимка: ФБ
В целия град има прекършени клони и дървета. Снимка: ФБ

Хората с подръчни средства се опитват да отместят скършения клон. Снимка: ФБ
Хората с подръчни средства се опитват да отместят скършения клон. Снимка: ФБ
Дори по–големите шосета в Пловдив не могат да поемат водата, тъй като шахтите са запушени.
Дори по–големите шосета в Пловдив не могат да поемат водата, тъй като шахтите са запушени.

Прекършено дърво на улица "Славянска" в Пловдив е нанесло поразии над автомобил. Снимки: ФБ
В целия град има прекършени клони и дървета. Снимка: ФБ
Хората с подръчни средства се опитват да отместят скършения клон. Снимка: ФБ
Дори по–големите шосета в Пловдив не могат да поемат водата, тъй като шахтите са запушени.

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