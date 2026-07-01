Болна адвокатка спъна разпита на свидетелите по делото на Иса Йълдъръм, убил семейство на АМ "Тракия"

"Имам 4 деца и ви моля да ми помогнете. Просто искам всичко това да приключи по-бързо", каза подсъдимият

Делото срещу турския гражданин Иса Йълдъръм, обвинен за катастрофата на АМ "Тракия", при която на 13 юли миналата година загина семейство от Перник, не успя да започне. Причината е, че адвокатката на подсъдимия Веселина Демирева рано тази сутрин е припаднала и се е наложило да бъде прегледана от медици.

Днес трябваше да бъдат разпитани свидетели, като в съдебната зала се явиха всички с изключение на един. Заседанието обаче беше отложено за 14 август, тъй като разпитите трябва да се проведат в присъствието на защитник. Сред призованите имаше свидетели от Бургас, пловдивското село Войнягово и Белгия, които останаха недоволни, че са пътували напразно.

Иса Йълдъръм е турски гражданин, който живее в Белгия. На 13 юли м. г. около 9 часа сутринта, на път за морето, Виктория Панайотова и Георги Здравков спукали гума в района на 148-ия километър на автомагистралата. Те спрели в аварийната лента, подали сигнал за случилото се, поставили светлоотразителен триъгълник, а мъжът приклекнал до автомобила, за да смени гумата. В този момент колата, управлявана от Йълдъръм, ги връхлетяла и двамата загинали на място.

На 25 октомври м. г. Йълдъръм призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив и след редукция на наказанието с една трета получи шест години затвор. Той обжалва присъдата, а Апелативният съд върна делото за ново разглеждане от друг състав на първата инстанция, тъй като не е било изяснено дали на подсъдимия му е станало лошо или е заспал зад волана.

"От 1 година съм задържан и по никакъв начин не искам да се меся в работата на съда, но имам 4 деца и ви моля да ми помогнете. Просто искам всичко това да приключи по-бързо", каза Иса Йълдъръм на днешното заседание.

Съдия Силвия Цанкова не даде ход на делото и уточни, че на следващото заседание адвокат Демирева трябва да представи медицински документ за отсъствието си днес.