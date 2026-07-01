Протест за достойно майчинство събра майки с колички и деца в Добрич

Протест за достойно майчинство и подкрепа на семейства с деца събра майки с колички и деца в центъра на Добрич под звуците на весели детски песнички. .

„Събираме се за на протест за достойно майчинство, за достатъчно детски градини и ясли.Виждаме колко е тежка демографската криза в страната. А заплащането на майчинството е ниско, детските надбавки също не са достатъчни. Майките не искат много, искат просто нормално да отглеждат и възпитават децата си.Настояваме заплащането за втората година от майчинството да бъде 75 процента от минималната работна заплата. 760 лв са крайно недостатъчни. Законът не е променян от 2023 година, а инфлацията оттогава нарастна поне няколко пъти", каза Елена Вутова, организатор на протеста в Добрич, майка и баба на внуче, както се представи.

„Исканията ни са за законодателни и нормативни промени, насочени към подкрепа на семейства с деца, подобряване на социалната защита и създаване на предпоставки за повишаване на раждаемостта. Нашите предложения ще бъдат предадени в Народното събрание, до всички парламентарни групи, в спешен порядък. Нашият протест не е политически", добави Вутова

Тази вечер в градове в страната се проведоха протести, обявени като национален от организатора – гражданска иннциатива „Родители за достойно майчинство".

„Тези 760 лева използвам за дрехи, за лекарства, за храна. През зимато е особено трудно, не стигат", каза дипломантката Полина Христова. „С тези средства купувам памперси, ползам ги за храна основно", каза майката на три деца Преслава Димитрова, която „буташе" в количката Габриел – на година и 6 месеца.

Участниците в протеста носеха плакати с надписи „Искаме грижа, не обещания!", „За децата! За семействата! За България!" и „Бъдещето е в първите ни години – не го оставяйте на произвола!".

Снимки – Елена Вутова, от протеста