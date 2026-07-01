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Дете и двама мъже са в болница след катастрофа между три коли край Сливен

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Областната болница "Д-р Иван Селимински" в Сливен Снимка: Архив

Дете и двама мъже са в болница, след като са пострадали при катастрофата край сливенското село Блатец този следобед.

Тримата са в стабилно състояние, извършват им се медицински изследвания и няма опасност за живота им, уточниха от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински"

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Сливен съобщиха, че сигналът за пътния инцидент е подаден в 17:43 часа. Катастрофата е станала на път I-6 в участъка между местността Бялата чешма и село Блатец.

По първоначални данни в произшествието са участвали три автомобила. Вероятната причина е неправилна маневра за изпреварване. Един от автомобилите е с незначителни материални щети, а другите два са излезли извън пътното платно, като единият е попаднал в нива край пътя, съобщи БТА.

Движението в района бе затруднено и се извършваше в една лента, а екипи на сектор „Пътна полиция" регулираха трафика. Обстоятелствата около произшествието се изясняват.

Областната болница "Д-р Иван Селимински" в Сливен Снимка: Архив

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