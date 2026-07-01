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Кметът на "Люлин": Няма данни за замърсяване след пожара

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Гори завод за отпадъци в София, химически екип ще изследва въздуха СНИМКА: Йордан Симеонов

Няма данни за замърсяване след пожара в завод за обработка на отпадъци в София. Това заяви кметът на "Люлин" Георги Тодоров, след като гъст черен дим обхвана района.

"Към момента, благодарение на бурята, която е над София, замърсяване в „Люлин" няма, тъй като вятърът е от изток на запад, а пожарът е западно от квартала". 

Той заяви, че много разтревожени граждани са подали сигнали за пожара в районната администрация.

"Затова ние сме тук на терен. Има наши служители, които от първо лице следят ситуацията, и информираме гражданите своевременно", каза още Георги Тодоров.

 Сигналът е получен в 16:30 ч днес. Запалили са се два халета, като пожарът е обхнанал над 2000 кв. метра. Пожарната имаше проблем със снабдяването с вода, заради което се чакаха водоноски.

Гори завод за отпадъци в София, химически екип ще изследва въздуха СНИМКА: Йордан Симеонов

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