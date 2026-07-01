Цял Кючука под вода, основни булеварди в Пловдив са като реки (Снимки)

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Основни булеварди в район "Южен" са наводнени заради силния порой, който се изля в Пловдив тази вечер.

Стотици пловдивчани разпространяват кадри на наводнени пътни артерии в целия квартал и недоумяват как е възможно това да се случи във втория по големина град.

Колекторът по бул. "Александър Стамболийски" с ул. "Индустриална" отново се е затлачил и е започнала да блика вода като фонтан. Ул. "Даме Груев" също е наводнена

Ул. "Даме Груев" също е наводнена. "Пълни некадърници са тези, които я ремонтираха - стана по-зле от колкото беше", написа във фейсбук Даниел Кисов. Според други пък това се дължи на презастрояването и непочистени шахти.

Пороят в Пловдив започна около 19 часа и над час в Пловдив валя обилен дъжд. Десетки са сигналите за паднали дървета и клони в целия град, а екипи на "Градини и паркове" съвместно с Пожарната се отзовават на всеки един.